الكويت تسجل ثاني أكبر فائض في الميزانية وصندوق النقد يحذر من مخاطر

سجلت الكويت خلال السنة المالية الماضية المنتهية في آخر مارس، ثاني اكبر فائض في السنوات الـ15 الماضية التي حققت فيها الدولة الخليجية فوائض تراكمية ضخمة، إلا أن صندوق النقد الدولي حذر من مخاطر جاثمة.

وسجلت الكويت خلال السنة المالية الماضية فائضا في الميزانية بلغ 12,9 مليار دينار (45,1 مليار دولار)، بحسب أرقام نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

وبلغت العائدات 31,8 مليار دينار بينها 29,3 مليار دينار من النفط، فيما بلغ الانفاق 18,9 مليار دينار.

وكانت الكويت سجلت فائضًا قياسيًا بلغ 13,2 مليار دينار في السنة المالية 2011-2012.

وسجلت الكويت خلال السنوات المالية الثلاث الماضية فوائض تراكمية بلغت 38,8 مليار دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.

وحققت الكويت فوائض في كل من السنوات ال15 الماضية.

وبلغ الحجم الكلي لهذه الفوائض 92,5 مليار دينار (323 مليار دولار)، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وقد ساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية للكويت إلى 500 مليار دولار بحسب تقديرات غير رسمية.

ويعود فضل تحقيق هذه الثروة الى اسعار الخام المرتفعة، سيما ان العائدات النفطية تشكل حوالى 94% من إجمالي العائدات العامة.

من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من ان انخفاض أسعار النفط قد تعيد مالية الكويت الى العجز إذا ما أخفقت الحكومة في وضع حد للانفاق المتعاظم.