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إضراب عمال “الفيبر برد” بدشنا بقنا إعتراضا علي توزيع الأرباح

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إضراب عمال “الفيبر برد” بدشنا بقنا إعتراضا علي توزيع الأرباح إضراب عمال “الفيبر برد” بدشنا بقنا إعتراضا علي توزيع الأرباح

مصنع “الفيبر بورد” للأخشاب بمركز دشنا بمحافظة قنا – أرشيفية

دخل العشرات من عمال مصنع “الفيبر بورد” للأخشاب بمركز دشنا  بمحافظة قنا صباح اليوم الأربعاء في اعتصام مفتوح أمام البوابة الرئيسة للمصنع ومقيمين داخل خيام ، احتجاجاً على سياسة توزيع الإرباح بالتساوي بين الشركات المحققة أرباح مع الشركات الخاسرة .

وقال المعتصمون ،إن أدارة شركة الفيبر نوهت عن توزيع الإرباح هذا العام سيكون بالتساوي بين جمع العاملين في الشركات الرابحة والخاسرة ، وهو ما رفضه العمال ، موضحين ان شركة مصنع قوص للأوراق تقدر خسارته هذا العام بمقدار 20مليون جنيه .

يأتي هذا الاعتصام للعمال تزامناً مع انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة سكر دشنا والبنك الاهالى ومصر التى تقرر خلال اجتماعها كيفية توزيع الإرباح على العاملين ،مهددين بالإضراب عن العمل حال إقرار توزيع ارباح بالتساوي بين العمال فى مختلف الشركات.

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