«مصر القوية» و«التيار المصرى» يندمجان فى حزب واحد

أعلن حزب مصر القوية الذي يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، الاندماج مع حزب التيار المصرى الذي أسسه عدد من شباب الثورة والمستقلين من تيارات مختلفة، لخوض الانتخابات البرلمانية تحت اسم «تحالف مصر القوية».



>وألقى أحمد ياسين، عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصرى، بيان الاندماج، خلال مؤتمر صحفى مشترك، أمس، حضره عمرو على، منسق حركة 6 أبريل، والشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي، وسمير عليش، وعلى غنيم، وعدد من أعضاء حزب مصر القوية، وغاب أبوالفتوح عن المؤتمر.

>وقال ياسين: «الحزبين من اليوم صارا حزباً واحداً تحت اسم (مصر القوية)، بهدف تحقيق الأهداف التي تفيد الثورة، وهذا اليوم هو يوم جديد من أيام التحرير، نجتمع فيه نحن الشباب المنتمين لثورة 25 يناير العظيمة، لتحقيق حلمنا بغدٍ أفضل، وبوطن يحفظ كرامة جميع أبنائه، وتغدو العدالة فيه حقيقة نعيش فيها وحقوقًا لا نستجديها».



>أضاف: «بيان الاندماج هو رسالة للشباب المستقل المؤمن بأهداف ثورته المجيدة بقدرتها على التغيير نحو الأفضل، ذلك الشباب الذي نراه عازفًا عن الحياة السياسية، إما زهدًا أو إجهادًا أو يأسًا من قدرته على التغيير، وندعوه إلى أن يضع يده في أيدينا متجردين جميعًا من أي هوى شخصي، أو مصلحة عارضة لإعلاء مصلحة هذا الوطن ومواطنيه، زاهدين في السلطة متحملين لمشقّة المعارضة في مثل ذلك الظرف الدقيق سياسيًا».



>وتابع: «حان الوقت لنبدأ مرحلة جديدة منطلقين من نفس الأرضية المشتركة التي جمعت بيننا خلال 18 يومًا في ميدان واحد، لذا فإننا نعلن اليوم انضمام حزبِ التيّار المصرى (تحت التأسيس) إلى حزبِ مصر القوية، ليصبحا منذ الآن كيانا واحدا تحت اسم (مصر القوية)».



>وطالب أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، بالإفراج عن الناشط السياسى أحمد ماهر، فيما طالب الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوى، بـ«الدعاء لسقوط النظام الحالى»، مضيفا:«كان مقررا لى الحج هذا العام، ولكن منعى من السفر حال دون ذلك».