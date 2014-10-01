شيخ الأزهر يقرر صرف إعانة فورية للطفلة رحمة وعلاجها بمستشفى الحسين

تبنى شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، حالة الطفلة رحمة حسن الطالبة بمعهد أجيون الأزهرى الابتدائى بقرية أجيون التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وأصدر تعليماته إلى قطاع المعاهد الأزهرية بعلاج الطالبة بمستشفى الحسين الجامعى على نفقة الأزهر وصرف إعانة مالية فورية لأسرتها.



>كما أصدر الدكتور وئام أحمد حسنين، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق، تعليمات بسرعة إرسال وفد رسمى من منطقة كفر الشيخ الأزهرية للوقوف على حالة الطالبة وصرف إعانة مالية عاجلة لأسرة الطالبة.

كما قام بمخاطبة الدكتور هارون عبد لله، مدير مستشفى الحسين، والذى قرر استقبال الحالة فورا لعلاجها صحيا ونفسيا.

يذكر أن الطالبة تعانى من مرض مزمن أعاقها عن الدراسة، وطلبت من شيخ الأزهر التدخل لمساعدتها.