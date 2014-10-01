أيمن بهجت قمر يطالب بوقف المقارنة بين ثورتى 25يناير و30يونيو

طالب الشاعر أيمن بهجت قمر بوقف المشاحنات و المقارنة المستمرة بين ثورتى 25يناير و30يونيو، مؤكدا على قناعته بأن ماحدث فى 25 يناير هو ثورة وطنية تماشت مع مطالب شعب.

وعبر صفتها بموقع فيس بوك كتب قمر.”كفايه كلام عن ثورة ٢٥ مش ثوره و٣٠ مش عارف إيه،طبعاً ٢٥ يناير ثوره ،حتى لو اللي دعالها غرضه مش وطني، لكنها تماشت مع مطالب الشعب اللي تفاعل معاها ،ونزلوا برضه بالملايين ،مين بقى ركبها، مين لعب فيها ،مش دي القضيه ،لكنها حقيقه أثرت كمان في شباب كتير،الشباب اللي كان مقضيها ثانكس سويتي ودباديب، بقى عنده وجهة نظر ، صح غلط مش مهم المهم انه بقى مهتم ببلده :

أضاف ايضا ”ياريت كفايه مشاحنات ،يا أبطال العالم في الكلام والأجازات ،كفايه تصفية حساباتـ، وانانيه وشوية شغل واخلاص ونيه صافيه الله يكرمكوا.