أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أيمن بهجت قمر يطالب بوقف المقارنة بين ثورتى 25يناير و30يونيو

Google+ Print
أيمن بهجت قمر يطالب بوقف المقارنة بين ثورتى 25يناير و30يونيو أيمن بهجت قمر يطالب بوقف المقارنة بين ثورتى 25يناير و30يونيو

طالب الشاعر أيمن بهجت قمر بوقف المشاحنات و المقارنة المستمرة بين ثورتى 25يناير و30يونيو، مؤكدا على قناعته بأن ماحدث فى  25 يناير هو  ثورة وطنية تماشت مع مطالب شعب.

وعبر صفتها بموقع فيس بوك كتب قمر.”كفايه كلام عن ثورة ٢٥ مش ثوره و٣٠ مش عارف إيه،طبعاً ٢٥ يناير ثوره ،حتى لو اللي دعالها غرضه مش وطني، لكنها تماشت مع مطالب الشعب اللي تفاعل معاها ،ونزلوا برضه بالملايين ،مين بقى ركبها، مين لعب فيها ،مش دي القضيه ،لكنها حقيقه أثرت كمان في شباب كتير،الشباب اللي كان مقضيها ثانكس سويتي ودباديب، بقى عنده وجهة نظر ، صح غلط مش مهم المهم انه بقى مهتم ببلده :

أضاف ايضا  ”ياريت كفايه مشاحنات ،يا أبطال العالم في الكلام والأجازات ،كفايه تصفية حساباتـ، وانانيه وشوية شغل واخلاص ونيه صافيه الله يكرمكوا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا