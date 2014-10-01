مصدر أمنى ينفى ما نشر حول اعتداء 3 أمناء شرطة على سيدة براس البر

نفى مصدر أمنى بمديرية أمن دمياط ما نشر على عدد من المواقع الإخبارية حول واقعة اعتداء 3 أمناء شرطة على سيدة في قسم شرطة راس البر.

وأكد المصدر ان الواقعة عارية من الصحة ، وان تدعى “حورية .ا.ح” مقيمة براس البر ، سبق اتهمها فى واقعة تحريض على الفسق والفجور ، وأنها من اختلقت هذه القصة لإرهاب رجال الأمن براس البر ومنعهم من التعرض لها مرة أخرى.

كانت مواقع الكترونية قد نشرت بلاغ مقدم من المذكورة إلى النيابة نيابة رأس البر حمل رقم 1396 لسنة 2014 إداري ، تتهم فيه كلا من “أ- ا” و” م- ح” و” ح- ا”، أمناء الشرطة باقتيادها إلى قسم شرطة رأس البر وإجبارها على الرقص أمامهم وحاولوا اغتصابها.