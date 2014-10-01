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الطفلة المغتصبة “رحمة” تصل مستشفى الشرطة بالقاهرة لتلقي العلاج

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الطفلة المغتصبة “رحمة” تصل مستشفى الشرطة بالقاهرة لتلقي العلاج الطفلة المغتصبة “رحمة” تصل مستشفى الشرطة بالقاهرة لتلقي العلاج

أرشيفية

غادرت الطفلة رحمة حسن صبره 8 سنوات وأسرتها كفر الشيخ  إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتتلقى العلاج والتأهيل النفسي في سيارة أعدها اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن برفقة الرائد أشرف نبيه مدير العلاقات العامة بمديرية الأمن خصيصًا لهم  وذلك بناءعلى تعليمات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقب حقلة أمس من برنامج مانشت للإعلامى جابر القرموطي الذى طالب فيه بسرعة إنقاذ الطفلة رحمة.

كما قرر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ صرف مساعدة من المحافظة ومن التضامن قدرها 10 ألاف جنيه وعمرة لوالدي رحمة عقب عيد الأضحى
> وكانت قد تعرضت الطفلة رحمة للإغتصاب على يد شاب يبلغ من العمر 19سنة وهي عائده لمنزلها من حقل أبيها تجر بقرة لهم وانقض عليها وطرحها أرضًا وإغتصبها وأغشي عليها وعندما أفاقت عادت لمنزلها لتجرى لها عدد من العمليات الجراحية وصلت للبطن وليس الرحم فقط وهي تحتاج لرعاية خاصة والتأهيل النفسي هي ووالدها وشقيقتها الجامعية التي لا ترغب في استكمال دراستها من هول الصدمة وخوفها على نفسها.

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