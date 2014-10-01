عطر Beyond Rose من "كلينيك" Clinique

أطلقت كلينيك عطرها الجديد Beyond Rose الذي تميز بخلطة من روائح الزهر البري المصنع يدوياً الى جانب مزيج من العنبر والفلفل الأبيض . وأوراق المتة. كما واعتمد العطر في خواصه على زهرةDamascena الموجودة في تركيا وحقول اسبارطة الى جانب زهرة Osmanthus التي تعتبر رمزاً الحب والرومانسية.

العطر الجديد أصبح متوافراً في الاسواق بدءاً من شهر سبتمبر في كل مراكز ونقاط بيع كلينيك ويتميز بزجاجة فاخرة يجمع تصميمها بين بساطة وعراقة كلينيك والزخرفة الشرقية التي تعكس لون العطر الذهبي.

وقد تسنى لمحررة الجمال في سيدتي تجربة العطر الجديد الذي وصفته بالعطر الذي يجمع بين القوة والأنوثة، رائحته نفادة وتدوم طويلاً الى جانب الخلطة التي تجمع خواص الزهر البري مع العنبر والفلفل الأبيض ما يجعله عطراً عالمياً لا ينتمي الى منطقة واحدة.