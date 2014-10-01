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إبداعات فنية لشفاه بشخصيات "ديزني"

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إبداعات فنية لشفاه بشخصيات "ديزني" إبداعات فنية لشفاه بشخصيات "ديزني"

الأربعاء 01-10-2014 16:10

اعتدنا في موقع " سيدتي نت" ان ننقلك الى غرائب عالم المكياج، لمتابعة اخر صيحات الجمال. بعد أن عرضنا موضوع مكياج من وحي أبطال ديزني، اليك فكرة جديدة لرسم هذه الشخصيات على الشفاه.

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إذا كنت خلاقة بالتأكيد ستحبّين العمل الفني الإبداعي الذي قامت به Laurajenkison، وهي فنانة مكياج من الموهوبين في لندن. اذ انها مهووسة في الأعمال الفنية ولا تفوّت فرصة لإظهار موهبتها. في الآونة الأخيرة، قالت انها أبدت حبّها لديزني عن طريق رسم شخصيّات ديزني الشهيرة على شفتيها.
تابعي بالصور أفكار لورا الفنيّة الفريدة في تجسيد شخصيّات ديزني على الشفاه.
من الشخصيات التي رسمتها لورا: Timon، Mickey Mouse، Pluto، Genie، Goofy، Popeye، Bunny و Super Mario
وتحولت الشفاه الى شخصية حقيقية يمكنها أن تتكلم أيضاً.

بعد استكشاف هذه المجموعة من أفكار الشفاه الفنيّة لشخصيّات ديزني،هل لديك الشجاعة لتجربة أي من هذه الرسومات؟

 

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