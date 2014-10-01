العيون السموكي على طريقة الخبراء

هل تعرفين أساسيات تطبيق الماكياج؟ سواء كانت إجابتك (نعم) أو (لا)، فإن طريقة تطبيق الماكياج السموكي على طريقة الخبراء هذه ستجعلك ماهرة في تطبيق الماكياج بنفسك لتتوقفي عن الذهاب إلى مراكز التجميل مجدداً.

تألقي بأفضل ماكياج سموكي رقيق وجذاب من خلال هذه الخطوات لتكوني محترفة في تطبيق الماكياج بنفسك وتتألقي في جميع سهراتك ومناسباتك القادمة بشكل مميز وجديد:



-الخطوة 1 و2: بعد تأسيس بشرتك بالأساس الكريمي ابدئي بوضع الظلال البرونزية على كامل جفنك العلوي، فقط ثبتي اللون على الجفن بحيث يكون هادئاً من البداية بالقرب من الحاجب إلى النهاية على الحواف السفلى، ثم قومي بتطبيق نفس اللون على شكل خط رفيع على حواف الجفن السفلي.

-الخطوة 3 و4: رطبي فرشاة الظلال، ثم قومي باستخدام الظلال البنية لوضع بطانة من اللون البني على حواف العين، وقومي بمزجها بخفة من اللون البرونزي، وكرري نفس الأمر على خط الجفن السفلي.

-الخطوة 5 و6: لزيادة سحر عينيك ها هي خطوة السحر التي تعتمد على اللون الأسود، تألقي باستخدام الظلال السوداء بلمسة خفيفة فوق الظلال البنية، ثم قومي بوضع الكحل الأسود داخل عينيك وعلى خط الجفن السفلي.

-الخطوة 7 و8: ابدئي برفق بإضافة الظل اللامع، ضعي القليل من اللون النحاسي اللامع وربتي عليه بخفة شديدة باستخدام أصبعك لخلق المزيد من الأبعاد إلى نظرة عينيك.

-الخطوة 9: سلطي الضوء على الزاوية الداخلية لعينيك باستخدام قلم الجفون الذهبي المعدني كلمسة خفيفة لتنهي بذلك ماكياج عينيك.

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