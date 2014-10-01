تقييم – سيتي يفشل أوروبيا من جديد أمام روما

مرة أخرى يفشل سيتي في تكرار نجاحه محلياً في دوري الأبطال.. مانشستر سيتي اكتفى بالتعادل على أرض ملعبه الإمارات مع ضيفه روما بهدف لكل فريق ليحقق نقطته الأولى في المجموعة، تاركاً فرص التأهل تزداد لصالح الثنائي روما وبايرن ميونيخ.

مباراة دخل فيها فرانشيسكو توتي التاريخ، ليس فقط بتألقه وتسجيله هدفاً لأول مرة في عشر مباريات خاضها ضد أندية انجليزية، ولكن بكونه حطم الرقم القياسي لأكبر لاعب سناً يسجل هدفاً في دوري الأبطال في سن 38 عاماً و3 أيام.

مانشستر سيتي

جو هارت – 5

تأخر قليلاً في الخروج لكرة الهدف ليمنح توتي فرصة لعب الكرة من فوق رأسه بطريقة جمالية. أنقذ فرصة خطيرة من جيرفينيو كادت تهدي المباراة لروما.

بابلو زاباليتا – 6

أفضل مدافعي سيتي في المباراة. أوقف خطورة روما على الجبهة اليمنى.

فنسنت كومباني – 4

ليس الأداء المعتاد للقائد. يتحمل مسئولية هدف روما بتأخره في كشف مصيدة التسلل ليمنح توتي فرصة الانفراد بالمرمى.

مارتن ديميكيليس – 4

ساهم في كشف مصيدة التسلل بالهدف، وقضى أوقاتاً صعبة في التعامل مع توتي ورفاقه.

جايل كليشي – 4

مر منه مايكون أكثر من مرة وكاد يسجل بكرة ارتدت من العارضة. يبقى السؤال لماذا يلعب كليشي ويبقى كولاروف على الدكة؟

خيسوس نافاس – 5

بدأ المباراة بشكل جيد قبل أن يتراجع مستواه ويخرج بين الشوطين. ليس نافاس المواسم الماضية أبداً.

فرناندينيو – 6

حاول بكل قوة إيقاف خطورة روما من وسط الملعب، لكنه لم يتقدم لمساندة الهجوم كثيراً.

يايا توريه – 4

لازالت جماهير سيتي تتسائل.. أين يايا توريه الذي قادنا لألقاب السنوات الماضية؟ هل مازالت "تورتة عيد الميلاد" في ذهنه؟

ديفيد سيلفا – 7

أفضل لاعبي سيتي في المباراة. صنع كرة ركلة الجزاء التي حصل عليها أجويرو.

إيدين دجيكو – 6

أداء قوي معتاد من البوسني، لكن غير المعتاد هو إهدار فرصتين للتهديف.

سيرجيو أجويرو – 6

حصل على ركلة الجزاء وسجل منها هدف فريقه، وشكل تهديداً مستمراً لدفاع روما.

البدلاء

جينس ميلنر 6 ، فرانك لامبارد 6، ستيفان يوفيتيتش لم يختبر.