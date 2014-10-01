هروب مسجل خطر بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بجنوب الأقصر‎

تبادلت قوات الشرطة إطلاق النار مع مسجل خطر هارب من حكم بالسجن المؤبد بمنطقة حاجر العرب التابعة لمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بعد أن أطلق النيران علي قوات الشرطة التي داهمت منزله للقبض عليه.

تلقى اللواء منتصر ابو زيد مدير أمن اﻻقصر اخطارا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بورود معلومات تفيد بوجود سلمان أحمد سويلم -40 سنة- مسجل خطر محكوم عليه فى القضية رقم 1540 لسنة 2012 جنايات اسنا المقيدة برقم 589 كلى الاقصر حصر 444 لسنة 2012 سرقة بالإكراه المحكوم عليه فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة بمنزله الكائن بحاجر العرب بمدينة اسنا.

توجهت حملة أمنية بقيادة العقيد محمد بهاء رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي اسنا وأرمنت إلى منزل المتهم الذي اعتلا سطح منزله وقام بإطلاق الأعيرة النارية علي قوات الشرطة فبادلته إطلاق الأعيرة النارية الا أنه تمكن من الفرار.