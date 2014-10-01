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مجلة فرنسية تنشر خبر طلاق أمل وGeorge

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الأربعاء 01-10-2014 12:39

لم تمر ساعات على انتهاء أمل علم الدين وGeorge Clooney من مراسم الزواج المدني، حتى عمدت مجلة فرنسية إلى إطلاق شائعة مفادها أن الثنائي أعلنا طلاقهما ، والسبب خلافات روتينية وعميقة حول رؤيتهما للأسرة .

وذكرت مجلة " LeGorafi" أن Clooney وأمل يستعدان للتوصل إلى اتفاق على شروط الطلاق، وأن المتحدث باسم النجم العالمي قال إنهما قررا السير بطريقين مختلفين ، ولكن ما زالا محافظين على الاحترام المتبادل بينهما.

يذكر أن زفاف أمل علم الدين وGeorge Clooney استمر لعدة أيام وانتهى بزواج مدني في القصر البلدي لمدينة البندقية.

 

 

 

 

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