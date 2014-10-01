مجلة فرنسية تنشر خبر طلاق أمل وGeorge

لم تمر ساعات على انتهاء أمل علم الدين وGeorge Clooney من مراسم الزواج المدني، حتى عمدت مجلة فرنسية إلى إطلاق شائعة مفادها أن الثنائي أعلنا طلاقهما ، والسبب خلافات روتينية وعميقة حول رؤيتهما للأسرة .

وذكرت مجلة " LeGorafi" أن Clooney وأمل يستعدان للتوصل إلى اتفاق على شروط الطلاق، وأن المتحدث باسم النجم العالمي قال إنهما قررا السير بطريقين مختلفين ، ولكن ما زالا محافظين على الاحترام المتبادل بينهما.

يذكر أن زفاف أمل علم الدين وGeorge Clooney استمر لعدة أيام وانتهى بزواج مدني في القصر البلدي لمدينة البندقية.