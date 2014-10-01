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أنجلينا جولي تقدم لزوجها هدية بـ3 ملايين دولار

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الأربعاء 01-10-2014 12:52

يبدو أن النجمة العالمية Angelina Jolie تقدّر الوقت الذي تمضيه مع زوجها النجم العالمي Brad Pitt كثيراً، حيث أهدته بمناسبة زفافهما، ساعة تقدّر قيمتها بـ3 ملايين دولار.

والساعة السويسرية ليست كأي ساعة أخرى؛ فهي نادرة ويعود تصنيعها لعام 1952 ،ومن مجموعة Patek Philippe.

واللافت أن أمر الهدية قد ظهر إلى العلن، بعد أن قام صديق بأخذ الساعة إلى متجر للمجوهرات في جزيرة غوزو للكتابة عليها " من Roly إلى Nessa" .

وقد أقدمت مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على هذه الخطوة الرومانسية مستوحية اسميّ Roly و Nessa من الفيلم الجديد "By The Sea" الذي تتشارك وزوجها بطولته.

وبدوره، صاحب متجر المجوهرات، قال إنه بالفعل قام بالكتابة على الساعة، مؤكداً أنها كانت لـ Brad وهي نادرة جداً ولها قيمة كبيرة .

يذكر أن ثنائيّ هوليوود الأشهر Brad Pitt و Angelina Jolie تزوجا في شهر آب المنصرم في فرنسا وبعيداً من الإعلام.

 

 

 

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