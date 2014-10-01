بعد كيم كاردشيان.. سيارا ضحية مجنون السجادة الحمراء

ضحية جديدة انضمّت إلى لائحة النجوم الذين تعرض لهم الصحافي الأوكراني Vitalii Sediuk على السجادة الحمراء.

فبعد أن تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian لهجوم من الصحافي Vitalii Sediuk، أثناء وصولها لحضور عرضBalmain، ضمن أسبوع الموضة في باريس ، عاد مجنون السجادة الحمراء لينفذ هجومه على ضحيته الجديدة النجمة Ciara.

وفاجأ Vitalii النجمة فور وصولها لعرض أزياء "فالنتينو" ضمن أسبوع الموضة في باريس، وخلع معطفه على الفور ليظهر فقط بملابسه الداخلية السوداء، كما كتب على فخذه الأيمن كلمة "شانيل"، في إشارة إلى حبه لعلامة الأزياء الشهيرة.

وفور تعريه، اتجه الصحافي إلى Ciara لكي يحتضنها، والتي رغم عنصر المفاجأة إلا أنها تمالكت نفسها وحافظت على ثباتها، فيما استكمل المصورون التقاط الصور في حالة من الدهشة جراء ما حصل.

يذكر أن Kim Kardashian و Ciara لم تكونا أولى ضحايا Vitalii Sediuk فقد سبق له أن أوقع Jennifer Lopez وLeonardo Dicaprio في الفخ نفسه، فضلاً عن النجم العالمي Brad Pitt، عندما هاجمه على السجّادة الحمراء، وتعاركا أثناء العرض الأول لفيلم Maleficent في لوس أنجلوس، كما يُسجّل عليه أنّه اقتحم حفل توزيع جوائز "غرامي"، خلال تلقّي Adele جائزتها، من دون أن يكون من بين

المدعوّين، إضافة إلى تهجّمه على Bradley Cooper واحتضانه من الأسفل.