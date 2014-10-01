القبض على مغربي حاول إهداء توم كروز القرآن

ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الشرطة ألقت القبض على شاب اقترب من الممثل العالمي Tom Cruise، أثناء تصويره مشاهد من فيلم " Mission Impossible 5 5" في المغرب، من أجل إهدائه نسخة مترجمة للغة الإنجليزية من القرآن الكريم.

وفي التفاصيل، حاول شاب مغربي إعطاء الممثل الشهير Tom Cruise نسخة مترجمة للغة الإنجليزية من القرآن الكريم، بعد أن اقترب منه وحضنه خلال آخر أيام التصوير بحي "درب اليهود" بالدار البيضاء.

وعلى الفور، قامت شرطة السياحة بإلقاء القبض عليه، وأخضعته للتحقيق طوال 5 ساعات قبل أن تفرج عنه، بعد التأكد من عدم ارتباطه بجماعات دينية أو سياسية.

يشار إلى أن الشاب أرفق القرآن أيضاً بخطاب باللغة الإنجليزية، كتب فيه :"في هذا الكتاب ستجد إجابات على جميع الأسئلة العلمية لديك، كما سيعطيك قوة روحية وعقيدة راسخة".