"لوين بروح" و"متفرّقين" جديد محمّد عسّاف قبل صدور الألبوم

ينتظر الجمهور العربي صدور ألبوم نجم Arab idol الفلسطيني محمد عسّاف الجديد والذي سيحمل إسمAssaf ، لكن خدمة أنغامي التي عوّدت متابعيها على الحصرية، وتحديداً خدمة Anghami+ تفرّدت بالكشف عن أغنيتيْن من الألبوم، الأولى بعنوان "لوين بروح" من ألحان زياد برجي والثانية بعنوان "متفرّقين"، على أن يصدُر الألبوم كاملاً بأغنياته الـ 12 في الأسواق في 15 تشرين الأوّل/أكتوبر.

بالتالي، بات بإمكان معجبي محمد عسّاف ومستخدمي Anghami+ في الدول العربية والعالم الاستماع إلى أحدث أغنيتيْن من ألبومه وتحميلهما، وذلك قبل بثّهما عبر أي إذاعة محلية أو عربية.

يذكر أنّ محمد عسّاف مرشّح للفوز بجائزة MTV EMA عن فئة Best Middle east Act ، في حفل MTV EMA الذي سيقام في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في إسكتلندا.