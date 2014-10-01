حصرياً: الصور الأولى لجورج وسوف وندى زيدان وماذا قالت عن زواجهما؟

أثار منذ أكثر من أسبوع انتشار خبر زواج "سلطان الطرب" جورج وسوف من بطلة الراليات القطرية ندى زيدان كثير من الأخذ والرد والتشكيك بصحة الخبر الذي اعتبره البعض مجرد شائعة لا أكثر. فيما تساءل البعض كيف يتزوج الوسوف وهو مسيحي. الأمر الذي يصبح معه زواج الوسوف مستحيلاً في حين نشرت صورتان للوسوف مع فتاة تعانقه قيل إنها زوجة الوسوف الجديدة. ولكن الصورة لا تعود إطلاقاً لزوجة الوسوف الجديدة ندى زيدان بل هي لمعجبة مغربية التقت بالوسوف واستغلت انتشار خبر زواج الوسوف لتقوم بنشرها.

الوسوف عاشقاً من النظرة الاولى!

كانت بداية انتشار خبر الوسوف عندما كتبت المذيعة المصرية غادة عصفور العاملة بقناة "الكأس" القطرية عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" تبارك لصديقتها بطلة الراليات ندى زيدان زواجها بـ"سلطان الطرب" جورج وسوف لتردّ عليها الأخيرة وتشكرها حيث كتبت غادة :" مبروك صديقتي الغالية "ندى زيدان" بطلة الراليات وملكة التحدي زواجها من سلطان الطرب جورج وسوف.. مبروك نادوووووووووو ". فردت ندى وكتبت :"الله يبارك فيك حبيبتي، عقبال عندك ياروحي". لتخرج بعض المواقع بخبر مفاده أن ندى زيدان مجرد مهووسة بالوسوف لا أكثر . لكن في الواقع فإن ندى زيدان لم تكن يوماً من معجبات الوسوف ولا المهووسات ولم تكن يوماً مهتمة كثيراً بالفن. فكل تركيزها كان منصباً على تحقيق الانتصارات في المحافل الرياضية سواء في سباق الراليات أو الرماية وخصوصاً أنها تمثّل قطر في المحافل الرياضية، كونها تحمل جواز سفر قطري. وإضافة إلى ذلك فهي تعمل رئيسة قسم شؤون اللاعبين في مستشفى " سبيتار" في قطر حيث التقت هناك بـ"سلطان الطرب" الذي سافر لتلقي علاجه في نفس المستشفى لتولد بينهما قصة حب من النظرة الأولى، وليتوج هذا الحب بالزواج في شهر يونيو (حزيران) على يد مفتي سوريا الشيخ أحمد حسون الذي عقد قران الوسوف على ندى. وقدم لها الوسوف خاتم الزواج ماركة زواج بتوقيع chaumet أحضره خصيصاً من إيطاليا.

الوسوف مسلم!

عقد قران الوسوف على الطريقة الإسلامية يثير كثير من التساؤلات عن إسلام الوسوف. فالوسوف الذي كان متزوج منذ 35 سنة من السيدة شاليمار والتي هي مسلمة من الطائفة السنية وقام حينها بعقد قرانه عليها في المحكمة الجعفرية الأمر الذي يتوجب عليه حين يعقد قرانه على الطريقة الإسلامية أن ينطق بالشهادتين، وسبق للوسوف أن صرح مع نيشان في حلقة " قول يا ملك" أنه تزوج شاليمار على الطريقة الإسلامية وزواجاً مدنياً وكنسياً ، الأمر الذي لا يبدو معه صعباً أن يتزوج الوسوف مرة ثانية كونه فعل ذلك من قبل.

الزواج ليس معلناً لكن ليس سراً

اعتبر البعض أن ندى اتفقت مع صديقتها غادة عصفور لإعلان خبر زواجها من "سلطان الطرب" عبر مباركتها لها عبر " فيسبوك". ولكن ما لايعرفه كثيرون أن الزواج لم يكن سرياً بل هو زواج معلن بين أصدقاء ومعارف الطرفين وأن الوسوف كان يعرّف على ندى بأنها زوجته وخصوصاً أنها رافقته خلال فترة علاجه بالدوحة وفي بعض البلدان الأخرى التي سافر إليها لاستكمال علاجه. وكانت حاضرة في الحفلة التي أحياها الوسوف في بيروت ضمن مهرجان " أعياد بيروت" في ثاني أيام عيد الفطر . كما أنها تقيم معه حالياً في منزله في بلدته كفرون في سوريا. ندى وكما صرحت في اتصال معها لـ"سيدتي نت" قائلة:" إن الزواج ليس سرياً. نحن تزوجنا كزوجين عاديين وليس كفنان ورياضية وأردنا أن يكون زواجنا في أجواء طبيعية وبعيداً عن الإعلام".

وحول موقف الوسوف عندما نشر خبر الزواج في الإعلام قالت:"لم يزعجه الأمر على الإطلاق لكن أنا ارتبكت كان لدي نوع من القلق".

وعن اختيار صديقتها غادة عصفور لهذا التوقيت بالذات وإن كان بينهما اتفاق قالت:" غادة صديقتي ووالدي يعرف والدها وهي من البداية تعلم بنيتي الارتباط بالوسوف وحتى أصدقاء الوسوف المقربين لديهم علم بالخبر. وقامت بتهنئتي بشكل عادي كما يفعل الناس عادة عبر الـ"فيسبوك"وليس بنية نشر الخبر وخصوصاً أن عدد الأصدقاء لديها محدود جداً. إضافة ولو كان لديها النية بنشر الخبر أو أني اتفقت معها لكانت قامت بنشر الخبر في الصحيفة التي تعمل بها كونها تعمل صحافية في جريدة قطرية إضافة لعملها في قناة "الكأس".

أشعر أني طفلة بين يديه

وعن السبب الذي جعلها توافق على الزواج بـ"سلطان الطرب" رغم فارق العمر ورغم مرضه قالت:" أنا أكبر إخوتي. وكنت أتمنى أن أرتبط برجل أكبر مني بعشر سنوات لأن عقليتي تنسجم مع الأكبر مني سناً وربما هذا يعود لطريقة حياتي وعملي في مجال الرياضة وشخصيتي القوية. وكنت أريد رجلاً أشعر معه أني أنثى وشعرت بهذا الشيء مع أبو وديع. أشعر أني طفلة بين يديه. يعني بطلة راليات ورماية هذا كله خارج المنزل لكن في المنزل أنا أنثى وشخصية مختلفة ربما يعود هذا للكاريزما التي يتمتع بها الوسوف فهو شخصية مميزة وحالة نادرة".

وحول ما إذا كانت ستعتزل العمل في المجال الرياضي قالت :" ابو وديع طلب مني التوقف عن العمل في المجال الرياضي. ولكن هو يعلم أن لدي التزام مع الإتحاد لمدة عام وأحترم هذا الإلتزام. لذلك سأنهي هذا العام وأبتعد لفترة عن الرياضة لأتفرغ لـ"سلطان الطرب ".