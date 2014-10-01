ماجد المهندس يشكر جمهوره على "تويتر"

قدّم النجم ماجد المهندس الشكر لجمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ولكل من سأل عنه وتمنى له الشفاء العاجل من الإصابة التي تعرض لها بقدمه في القاهرة مؤخراً.

وقال المهندس: "الحمد لله على كل حال.. أنا بخير.. شكراً من القلب لكل أحبائي وأصدقائي في كل مكان على سؤالهم عني وإرسالهم باقات الورود.. أنا سعيد لأنكم في حياتي وبجانبي دائماً.. الله لا يحرمني منكم".

وكان المطرب ماجد المهندس قد أصيب بكسر في قدمه خلال وجوده في منزله بالقاهرة مؤخراً نتيجة تعثر قدمه على الدرج، ما استدعى نقله إلى المستشفى ووضع قدمه في الجبس، إضافة إلى الراحة التامة عدة أسابيع لاستكمال الشفاء، وبالطبع غيابه عن الحفلات الغنائية التي كان من المقرر أن يقوم بإحيائها خلال عيد الأضحى المبارك.

واعتذر ماجد عن إحياء الحفل الذي تنظمه شركة "روتانا" خلال أيام عيد الأضحى في الخامس من شهر أكتوبر بمشاركة الفنان نبيل شعيل في فندق "كروان بلازا" في الكويت، وآخر في بيروت في السادس من أكتوبر، وحفل في القاهرة يوم 8 أكتوبر.