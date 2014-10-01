زوجة السادات ترغم جمال سليمان على التراجع عن موقفه

القاهرة_مروة عبد الفضيل

على الرغم من مرور فترة طويلة على عرض مسلسل "صديق العمر" وإغلاق ملفه وما طاله من الانتقادات التي تعرض لها بشكل عام وما طال شخصية الممثل السوري جمال سليمان الذي جسد شخصية الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر منها بشكل خاص، إلا أن اتصال هاتفي من السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات لجمال سليمان أعاد تسليط الأضواء على المسلسل.

فقد أشادت السادات بأداء سليمان لشخصية عبد الناصر في مكالمة خاصة، ورفض جمال الإعلان عن هذه المكالمة احتراماً لخصوصيتها، لكنه تراجع بعد مشاهدته للسيدة جيهان مؤخراً مع الإعلامي المصري معتز الدمرداش في برنامجه "مصر الجديدة"، حيث أشادت مجددا بأداء جمال وحينما شاهد الفنان السوري الحلقة أكد عبر صفحته على فيس بوك إنه سبق وتلقى مكالمة من السيدة جيهان وأشادت فيها وبدور باسم سمرة الذي جسد شخصية المشير عبد الحكيم عامر.

وقال جمال نصا:" مسلسل صديق العمر آثار ردود أفعال كثيرة و تعرض لكثير من النقد لأسباب و دوافع كثيرة بعضها محترم و بعضها الآخر غير ذلك، بالمقابل هناك من اعتبره مسلسل مهم و جاءتني اتصالات كثيرة من أشخاص عاديين و من شباب كانوا سعداء بأن المسلسل لفت نظرهم لعالم لم يكونوا يعرفون منه إلا بعض العناوين و من أشخاص أكاديميين و سياسيين عايشوا الفترة و اعتبروا أن المسلسل جريء و صادق و خطوه مهمة في دراما السياسة و السيرة الذاتية من هذه الاتصالات كان اتصال السيدة جيهان السادات و التي قالت فيها كلاما طيبا عن أدائي و أداء باسم السمره و أنها عايشت الفترة و الأشخاص بنفسها و كانت تشعر في بعض الأحيان أن الشخصيات في المسلسل كأنها حقيقة و واقع،في الحقيقة أسعدتني جداً هذه الشهادة و لكني احتراما لخصوصية المكالمة لم ابلغ بها إلا أخي باسم و أصدقائي الأعزاء عثمان أبو لبن المخرج و محمد ناير المؤلف و لكني كنت أشاهد حوارها مع العزيز معتز الدمرداش و أعادت شيئا مما قالته لي في التلفون و بالتالي لم اعد استشعر الحرج من إعلان الأمر و تعبيري عن الاعتزاز برأيها و شكري لها على رقيها و تواضعها".