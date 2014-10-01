ضبط 17 قضية مخدرات فى حملة أمنية مكبرة بالدقهلية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية مكبرة مستهدفة حائزى و مروجى المواد المخدرة وتمكنت الحملة من ضبط 17 قضية مخدرات حيث تم ضبط كل من “أحمد محمد محمد محمد” 21سنة سائق ومقيم بندر المنزلة بحوزته 48جم” لمخدر الحشيش و”سامح فاروق عبدالشافى” 30 سنة عاطل ومقيم بندر المنزلة بحوزته “45جم” لمخدر الحشيش و”إسلام محمد حسن الشحنة” 25 سنةعاطل ومقيم قرية الشبول مركز المنزلة وبحوزته “205جم” لمخدرالحشيش و “القطب القطب الدسوقى المرسى” 30 سنة سائق ومقيم بندر الجمالية بحوزته “5كجم” لمخدرالبانجو و”سيد سامح عبدالحميد محمد” 25 سنة عاطل ومقيم عزبة الريس – الجمالية بحوزته “4كجم” لمخدر البانجو و”محمود أسعد سليمان كراويه” 27 سنة عاطل ومقيم بندر الجمالية بحوزته “2 كجم” لمخدر البانجو و “رضا محمد المهدى شلبى” 35 سنةعاطل ومقيم بندر الجمالية وبحوزته “125جم” لمخدر الحشيش و “السيد عبده محمد البنو” 34 سنة عامل مقيم قرية ” أشمون الرمان ” بحوزته “1.500كجم” لمخدر البانجو و “محسن صالح حسين عبدالخالق” 37 سنة عاطل ومقيم قرية العزازنة مركز دكرنس وبحوزته “750جم” لمخدرالبانجو و “رضا السيد محمد قطب” 36 سنةعاطل ومقيم قرية ميت رومى مركز دكرنس بحوزته “9جم” هيروين ، و “محمد عاطف عبداللطيف” على 36 سنة عامل ومقيم قرية ” النزل ” مركز منية النصر وبحوزته عدد “20″ قرص لعقار التامول المخدر و “أحمد محمد محمد حبيب” 63 سنةعاطل ومقيم بندر منية النصر بحوزته “20كجم” لمخدر البانجو و”هادى السعيد محمود رمضان” 36 سنة عربجى ومقيم قرية برمبال القديمة – منية النصر وبحوزته “2كجم” لنبات البانجو المخدر و”السيد محمد عبدالسلام حسنين” 25 سنة عاطل ومقيم قرية كفرالصلاحات مركز بنى عبيد وبحوزته”4كجم ” لمخدر البانجو و “أشرف عادل مرسى بحوزتة “500جم” لمخدر البانجو و “أحمد أحمد إبراهيم البسيونى” 26 سنة عامل و شقيقه الشقى خطر “محمد أحمد إبراهيم البسيونى” 35 سنة عامل – مسجل برقم 785 فئه ” ج ” فرض سيطرة والهارب من المراقبة فى القضية 1083/2012 جنايات قسم الكردى ( سرقة بالإكراه ) ويقيمان بندر الكردى وبحوزتهما “4.500كجم ” لمخدر البانجو وضبط “على على على سلامة” – وشهرته طارق 28سنةعاطل ومقيم قرية ” ميت خميس ” دائرة مركز المنصورة وبحوزتهما “180جم “هيروين.