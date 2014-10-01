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رئيس بعثة الحج الرسمية يشيد بمستوى مخيمات حجاج القرعة بمنى وعرفات

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رئيس بعثة الحج الرسمية يشيد بمستوى مخيمات حجاج القرعة بمنى وعرفات رئيس بعثة الحج الرسمية يشيد بمستوى مخيمات حجاج القرعة بمنى وعرفات

قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية، واللواء شاكر الكيال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج رئيس بعثة حج القرعة، بتفقد مخيمات الحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة.
> وقام الدكتور جمعة واللواء الكيال بتفقد مخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات، والتى تم تصنيعها لأول مرة من خامات ألمانية عالية الجودة وتجهيزها بأجهزة التكييف؛ لضمان راحة الحجاج، خاصة فى ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس.
> وأشاد رئيس البعثة المصرية للحج بالتجهيزات التى أعدتها بعثة حج القرعة لخدمة الحجاج بمشعرى عرفات ومنى، وكذلك بالموقع المتميز لمخيم حجاج القرعة بعرفات، والذى يتوسطه مواقف للسيارات لتسهيل نفرة الحجيج الى المزدلفة، وكذلك مخيم ضيوف الرحمن بمنى، والذى يقع بالقرب من جسر الجمرات.
> كما قام الدكتور جمعة بالاستماع الى شرح توضيحى من اللواء شاكر الكيال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج رئيس بعثة حج القرعة حول خطة تصعيد الحجاج الى المشاعر المقدسة، والتى ستتم فى رد واحد؛ حيث تم جهيز نحو 430 حافلة من موديلات 2013 و2014 لتصعيد حجاج البعثة البالغ عددهم حوالى 20 ألف حاج، بالإضافة إلى تجهيز 25 حافلة احتياطية للدفع بها بشكل فورى في حالة حدوث أعطال بأية حافلة أثناء عملية التصعيد.
> ومن جانبه، ناشد اللواء الكيال حجاج القرعة بالالتزام بتعليمات ضباط وأعضاء البعثة، وكذلك تعليمات السلطات ، والتى تهدف جميعها الى تسيير آداء المناسك على حجاج بيت الله الحرام وضمان سلامتهم، وكذلك الالتزام بركوب الحافلات المخصصة لكل مجموعة من الحجاج أثناء النفرة وعدم النزول منها الى عقب الوصول الى مخيماتهم بمنى.
> كما قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية يرافقه كمال الشريف رئيس بعثة حج التضامن بتفقد مخيمات حجاج البعثة بمنى وعرفات؛ وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بنصعيد الحجاج الى المشاعر المقدسة، وكذلك تفقد مخيمات حجاج بعثة السياحة بمشعرى منى وعرفات برفقة مصطفى عبدالطيف وكيل أول وزارة السياحة رئيس بعثة حج السياحة؛ حيث اطمأن على جودة الخدمات التى ستقدم لضيوف الرحمن خلال فترة المشاعر المقدسة.
> وأكد رئيس بعثة الحج الرسمية استمرار التنسيق والتعاون البناء بين البعثات النوعية الثلاث خلال موسم الحج، مؤكدا أن رؤساء البعثات الثلاث يتعاونون لخدمة جميع الحجاج المصريين منذ اليوم الأول لموسم الحج، سواء كانوا قرعة أو تضامن أو سياحة أو حتى فرادى، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتابع بنفسه أحوال الحجاج المصريين بالأراضى المقدسة؛ وذلك من خلال اتصال هاتفى بينهما يوميا.
> وأشاد رئيس بعثة الحج الرسمية بالتسهيلات التى وفرتها السلطات السعودية هذا العام للحجاج المصريين، مؤكدا أن تلك التسهيلات تعكس مدى عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية، سواء على المستوى الرسمى او على المستوى الشعبى.

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