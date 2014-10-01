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بالصور ..جنازة عسكرية لشهيد سوهاج النقيب “أحمد فاروق” بمسقط راسه بكفر الشيخ

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بالصور ..جنازة عسكرية لشهيد سوهاج النقيب “أحمد فاروق” بمسقط راسه بكفر الشيخ بالصور ..جنازة عسكرية لشهيد سوهاج النقيب “أحمد فاروق” بمسقط راسه بكفر الشيخ

 

جنازة الشهيد النقيب أحمد فاروق

شيعت اليوم في جنازة عسكرية مهيبة جثمان الشهيد النقيب أحمد فاروق زيدان إلى مثواه الأخير والذي اغتالته يد الغدر بطلق ناري أثناء تأدية عملة الشرطي بمأمورية بمحافظة سوهاج على يد مسلحين بمنطقة الخزان الفاصلة بين محافظتي قنا وسوهاج وتقدم الجنازة المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ واللواء عبد الرحمن شرف مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ نائبًا عن وزير الداخلية والمهندس حافظ عيسوي السكرتير العام للمحافظة واللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور محمد أبو والي نائب رئيس جامعة كفر الشيخ ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية للمحافظة وآلاف من المصليين والمشيعين من أبناء المحافظة وارتفعت الأصوات بالبكاء منددين بالإرهاب ويطالبون بالقضاء علية وقد وري جسده الطاهر في مقابر الأسرة بقرية بقلوله مركز الرياض ووضعت على قبره أكاليل الزهور وأطلق رجال الشرطة 21 طلقة تحية لروح الشهيد
> وللشهيد شقيقين ضابطي شرطة بمديرية أمن كفر الشيخ المقدم محمد فاروق بدران والمقدم مصطفى فاروق بدران بقوات الأمن وطالب العقيد محمد فاروق شقيق الشهيد وزير الداخلية بمنحه هو والدته تأشيره للحج وستحملون هم نفقة الحج على حسابهم الخاص.

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