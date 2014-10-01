جاريدو يستبعد بامبو وصبحي من انطلاقة الأهلي في الدوري

تواصل غياب كريم بامبو لاعب الأهلي الشاب عن المشاركة مع فريقه، حيث قرر خوان جاريدو المدير الفني الإسباني استبعاده من قائمة مواجهة الرجاء في الدوري الممتاز.

وقرر جاريدو استبعاد بامبو ورمضان صبحي وأحمد خيري، بينما يغيب الثنائي صلاح الدين سعيد وشريف عبد الفضيل للإصابة.

ويفتتح المارد الأحمر مشواره في الدوري الممتاز، يوم الخميس بمواجهة الرجاء.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض.

الدفاع: صبري رحيل - حسين السيد - سعد سمير - محمد نجيب - شريف حازم - باسم علي.

الوسط: إسلام رشدي - محمد فاروق - محمد رزق - حسام غالي - حسام عاشور - تريزيجيه - وليد سليمان - موسى يدان.

الهجوم: عماد متعب - أحمد عبد الظاهر - عمرو جمال.