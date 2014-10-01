أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جاريدو يستبعد بامبو وصبحي من انطلاقة الأهلي في الدوري

Google+ Print
جاريدو يستبعد بامبو وصبحي من انطلاقة الأهلي في الدوري جاريدو يستبعد بامبو وصبحي من انطلاقة الأهلي في الدوري

تواصل غياب كريم بامبو لاعب الأهلي الشاب عن المشاركة مع فريقه، حيث قرر خوان جاريدو المدير الفني الإسباني استبعاده من قائمة مواجهة الرجاء في الدوري الممتاز.

وقرر جاريدو استبعاد بامبو ورمضان صبحي وأحمد خيري، بينما يغيب الثنائي صلاح الدين سعيد وشريف عبد الفضيل للإصابة.

ويفتتح المارد الأحمر مشواره في الدوري الممتاز، يوم الخميس بمواجهة الرجاء.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض.

الدفاع: صبري رحيل - حسين السيد - سعد سمير - محمد نجيب - شريف حازم - باسم علي.

الوسط: إسلام رشدي - محمد فاروق - محمد رزق - حسام غالي - حسام عاشور - تريزيجيه - وليد سليمان - موسى يدان.

الهجوم: عماد متعب - أحمد عبد الظاهر - عمرو جمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع