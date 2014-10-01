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بالفيديو - صلاح وتوتي وميسي ضمن 5 مشاهد استثنائية في ليلة دوري الأبطال

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بالفيديو - صلاح وتوتي وميسي ضمن 5 مشاهد استثنائية في ليلة دوري الأبطال بالفيديو - صلاح وتوتي وميسي ضمن 5 مشاهد استثنائية في ليلة دوري الأبطال

ظهور محمد صلاح جناح تشيلسي، لوينيل ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو، فرانشيسكو توتي عميد لاعبي دوري أبطال أوروبا .. كل هذا وأشياء أخرى حدثت في ثلاثاء دوري أبطال أوروبا.

فقد أقيمت ثماني مباريات بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء وتستأنف الأربعاء.

ويستعرض FilGoal.com خمسة مشاهد مميزة في ليلة الثلاثاء:

1) ظهور صلاح

أخيرا، ظهر محمد صلاح جناح تشيلسي مع الزرق في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد انضمامه من بازل في يناير 2014.

انتقال صلاح إلى تشيلسي بعد مشاركته في الدور التمهيدي مع بازل حرمه من الظهور مع الزرق الموسم الماضي.

وأمام سبورتنج لشبونة شارك الدولي المصري لمدة خمسة دقائق شهدت انفرادا تاما بعد بينية ممتازة من سيسك فابريجاس، ولكنه سدد في جسد الحارس.

شاهد الانفراد

وعقب المباراة قال صلاح عن الفرصة: "الحمد على كل شيء، حققنا فوزا هاما".

2) العميد توتي

قيصر روما مازال يسجل ويتألق، فقد سجل هدفا رائعا في شباك مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد حقق به رقمين الأول قياسي والثاني شخصي.

فقد بات توتي أكبر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا بإتمامه 38 عاما وثلاثة أيام متخطيا رقم رايان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد.

كما أن توتي سجل أول أهدافه في الملاعب الإنجليزية، ورد على حساب مانشستر سيتي الذي كتب على تويتر قبل المباراة "نرحب بروما، ولكن هل سجل توتي أي هدف في إنجلترا؟"

فكان رد حساب روما كاتبا: "نعم صحيح قائدنا لم يسبق له أن سجل في إيطاليا، ولكن هناك دائما أول مرة" .. وقد كان، توتي فعلها.

شاهد الهدف

3) لويز يهز برشلونة

سبعة مباريات هذا الموسم لبرشلونة بدون فيكتور فالديز في حراسة المرمى قبل مواجهة سان جيرمان لم تهتز شباكهم بأية أهداف.

ولكن ديفيد لويز الذي انتقل من تشيلسي إلى سان جيرمان، سجل الهدف الأول في فوز فريقه 3-2 على البلوجرانا.

لويز لاقت صفقة انضمامه إلى سان جيرمان العديد من الانتقادات حول المقابل المادي الكبير، ولكنه أمام برشلونة انفجر بهدف مقاتل.

شاهد الهدف

4) شابي يهزم راؤول

شابي هرنانديز نجم وسط برشلونة اشترك لمدة 20 دقيقة أمام سان جيرمان في ظهوره رقم 143 بدوري أبطال أوروبا.

شابي -34 عاما- هزم راؤول جونزاليس صاحب الـ142 مباراة، يليهما إيكر كاسياس المرشح لتخطي الثنائي في حراسة مرمى ريال مدريد.

5) ميسي يعادل رونالدو

سجل ليونيل ميسي هدفا رائعا في شباك سان جيرمان، وبات به معادلا رقم كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا.

ميسي ورونالدو كلا منهما سجل 68 هدفا في دوري الأبطال، أما متصدر القائمة فهو راؤول جونزاليس بتسجيله 71 هدفا.

رونالدو أمامه فرصة للتخطي وذلك في مواجهة رازجراد لودوجوريتس الفريق البلغاري.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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