القبض على 22 إخوانيًا يتشبه في تورطهم بتفجير خطوط المياه وأبراج الكهرباء بالشرقية

نجحت اليوم الأربعاء الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على 22 إخوانيًا 7 أشخاص من بينهم صادر لهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة و الـ 15 الآخرين يشتبه فى تورطهم بتفجيرات خطوط المياة و الغاز التى شهدتها المدينة فى الأونة الآخيرة.

تلقى اللواء سامح الكيلاني مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية يفيد بالقبض على 22 شخصًا من المنتميين لجماعة الإخوان الإرهابية 15 يشتبه فى تورطهم بتفجيرات المياة والغاز بالعاشر وعدد 7 منهم صادر لهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.

تم التحفظ على المتهمين بمعرفه جهاز الأمن الوطني، وتحرر بذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.