ضبط خلية إرهابية متهمة بالتعدى علي رجال وسيارات الشرطة بالفيوم

إلقت أجهزة الأمن بالفيوم القبض على 3 من خلية إرهابية متهمة بالإعتداء على سيارات ومنشأت الشرطة بالمحافظة ، أرشد المتهمون أمام النيابة على 16 أخرون.

وردت معلومات لللواء الشافعي محمد حسن مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم من فرع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بالتعرف على أعضاء التشكيل الخاص باستهداف رجال الشرطة وإطلاق النار على المنشآت الشرطية

وعلى الفور كلف اللواء الشافعى محمد حسن اللواء محمد الشامي مدير البحث الجنائي والعميد حسام عبد اللطيف رئيس المباحث والعقيد يحيى عبد الكريم وكيل الإدارة بالتحري عن الأسماء التي وردت بالتحريات ، وقام أكثر من 19 ضابطًا من فرع الأمن الوطني والبحث الجنائي ومباحث قسم الفيوم بجمع المعلومات التي قادتهم للكشف عن أعضاء الخلية التي تبين أنها وراء تلك الجرائم وتضم كل من “سيد . م . ع “وهو من أخطر العناصر المشارك في أحداث العنف و “عماد .أ. ح” و”أحمد .م. ع” وتمكنت مصلحة الأمن العام من ضبط الأول في القاهرة والثاني والثالث بمنطقة قحافة بحوزتهم مخططات باستهداف محطة محولات الكهرباء بكيمان فارس ومحطة مياه الشرب بقحافة.

اعترفوا المتهمين بإرتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم وأرشدوا عن 16 آخرين كانوا يقومون بعمليات المراقبة والرصد والتنفيذ وتأمين الهروب .

وكشفت التحريات أن ممول تلك العمليات يعمل طبيبًا للأشعة بمستشفى شهير بمدينة الفيوم ومدرس لغة فرنسية وأنهم قبل تنفيذ عملية التعدي على سيارة الشرطة عقدوا اجتماعًا حضره نجل أمين حزب الحرية والعدالة بالفيوم المتهم في قضية الهروب من سجن وادى النطرون والهارب حاليًا وعدد من أعضاء التشكيل لتوزيع الأدوار والمهمات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة التحقيقات .