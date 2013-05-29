"القابضة للمياه": بناء الأبراج العشوائية سبب مشاكل الصرف الصحي بالجيزة

محافظ الجيزة: وزارة المرافق خصصت للمحافظة 340 مليون جنيه لإنهاء مشاريع الصرف الصحي.. ونحتاج مليارا و300 ألف لإنهاء المشروعات المفتوحة

كتب : محمد الأبنودي ومؤمن الكامل منذ 36 دقيقة

قال الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، إن الدكتور عبدالقوي خليفة وزير المرافق، يحاول زيادة المبلغ المخصص للمحافظة في الموازنة كي يتناسب مع مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار المحافظ إلى أن المصداقية أهم معيار لأي مجلس تنفيذي، وكذلك الصراحة وتوعية المواطنين بكل ما يحدث، مضيفا أن مبلغ 340 مليون جنيه المخصص للجيزة منها 50 مليونا لتوصيل خط المياه من كرداسة لصفط اللبن، لافتا إلى أن الجيزة تحتاج إلى مليار و300 ألف جنيه لإنهاء المشروعات المفتوحة. وطالب بالحصول على خطة التشغيل والصيانة لمياه الشرب والصرف الصحي، لإبلاغ المواطنين بما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى تخصيص جلسة خلال الأيام المقبلة لوضع الإجراءات الوقائية لتحسين أداء شبكة المياه والصرف قبل رمضان.

وقال محيي الصيرفي، المتحدث الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن سبب أزمة الصرف يرجع إلى العشوائية في بناء الأبراج بالجيزة خلال العامين السابقين، ما شكل حملا زائدا على شبكة الصرف الصحي التي لم تتحمل، لافتا إلى أنه حدث منذ ثلاثة أيام طفح صرف صحي بشارعي الدكتور ومصنع المكرونة بحي العمرانية، ومن أسباب تفاقم المشكلة بالمنطقة كونها منطقة منخفضة.

ولفت الصيرفي إلى أنه تم الدفع على الفور بخمس شفاطات و2 نافوري لعمل اللازم، بالإضافة إلى عمل بدالة كإجراء فني لنقل التصرفات من المنطقة المنخفضة إلى المنطقة المرتفعة بشارع آخر، ما تسبب في حدوث اشتباك بين أهالي الشارعين، أدى إلى سحب معدات الشركة والفنيين.

وقطع الأهالي الطريق مساء أمس، وتم التواصل معهم من خلال قيادات الأمن ومحافظ الجيزة وقيادات الشركة، وتأمين دخول المعدات لعمل اللازم وإنهاء المشكلة بالمنطقة. كما أرسلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي صباح اليوم فريقا من إدارة التحليل الهيدروليكي لتحديد مسار نقل المياه من المناطق الأكثر كثافة إلى الأقل كثافة.