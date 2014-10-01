مقتل 14 شخصًا إثر اصطدام قطارين في الهند

أعلن مسؤولون، الأربعاء، أن 14 شخصًا لقوا حتفهم إثر اصطدام قطارين بولاية أوتار براديش بشمال الهند.

وقال الوزير الاتحادي للسكك الحديدية، دى في ساداناندا جودا، إن القطارين اصطدما في وقت متأخر من الثلاثاء بالقرب من بلدة جوراخبور على بعد 270 كيلومترًا شرق لوكنو عاصمة الولاية.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية، أنيل ساكسينا: «لقي 14 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 40 آخرين».

وأضاف: إن قطار كريشاك إكسبريس القادم من فاراناسي متوجهًا إلى جوراخبور لم ينتبه لإشارة للتوقف واصطدم بقطار آخر، مما أدى لخروج 3 من عرباته عن قضبان السكة الحديد.

وقال مسؤولو السكك الحديدية، إنه يبدو أن الحادث ناجم عن إهمال من جانب سائق قطار كريشاك إكسبريس، وأوضحوا أنه جرى فتح تحقيق في الواقعة.

وقال وزير السكك الحديدية جودا في تدوينة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إنه تم توقيف سائق القطار.