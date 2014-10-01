أخبار عاجلة

أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
محافظ البحيرة تفتتح المؤتمر الاقتصادي الأول بكفر الدوار -
السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي في مقر إقامته بواشنطن -
محافظ الفيوم يكلف بدراسة موقف المصانع المتعثرة لتوفيق أوضاعها -
الرقابة الإدارية تضبط عددًا من المخالفات بدور رعاية أيتام في سوهاج (صور) -
السير بالسيارة جواً وليس أرضاً في السنوات المقبلة -
محافظ القاهرة: مكافآت شهرية للعاملين المتميزين.. ونسعى لتطوير حديقة الميرلاند -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية 10 سيارات للإطفاء -
مستقبل وطن: لقاء السيسي وترامب كان حميما.. ولم نشعر أن البلدين بينهما فتور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مقتل 14 شخصًا إثر اصطدام قطارين في الهند

Google+ Print

أعلن مسؤولون، الأربعاء، أن 14 شخصًا لقوا حتفهم إثر اصطدام قطارين بولاية أوتار براديش بشمال الهند.

وقال الوزير الاتحادي للسكك الحديدية، دى في ساداناندا جودا، إن القطارين اصطدما في وقت متأخر من الثلاثاء بالقرب من بلدة جوراخبور على بعد 270 كيلومترًا شرق لوكنو عاصمة الولاية.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية، أنيل ساكسينا: «لقي 14 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 40 آخرين».

وأضاف: إن قطار كريشاك إكسبريس القادم من فاراناسي متوجهًا إلى جوراخبور لم ينتبه لإشارة للتوقف واصطدم بقطار آخر، مما أدى لخروج 3 من عرباته عن قضبان السكة الحديد.

وقال مسؤولو السكك الحديدية، إنه يبدو أن الحادث ناجم عن إهمال من جانب سائق قطار كريشاك إكسبريس، وأوضحوا أنه جرى فتح تحقيق في الواقعة.

وقال وزير السكك الحديدية جودا في تدوينة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إنه تم توقيف سائق القطار.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية