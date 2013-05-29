اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية بالمنيا بنسبة نجاح 61.7%

كتب : إسلام فهمي وخديجه العادلي منذ 34 دقيقة

اعتمد الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا، نتيجة امتحانات نهاية العام للشهادة الابتدائية بالمحافظة، وبلغت نسبة النجاح 61.7% وتفوقت الفتيات على البنين، حيث حصلت 7 فتيات على المراكز الأولى ضمن العشر الأوائل.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكدا أنه سيتم تنظيم تكريم أوائل الشهادات لتحفيز الطلاب، كما سيتم تكريم القيادات التعليمية والإداريين المتميزين الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي لإخراجه بمستوى متميز.

وقال ممدوح مبروك وكيل وزارة التربية والتعليم إن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 110 ألف و882 طالبا، بلغ إجمالي عدد الحاضرين 101 ألف و240 طالبا نجح منهم 62 ألف و523 طالب بنسبة نجاح 61.7%.

وبلغت نسبة النجاح فى اللغة العربية 72.1% وفى اللغة الإنجليزية 83.4% وفى الرياضيات 81.1% وفى العلوم86.8% وفى الدراسات الاجتماعية 88.2% وفى التربية الدينية 96.9%.

وحصلت الطالبة أروى عصام محمد صابر من مدرسة الزهراء 2 مركز بنى مزار على المركز الأول، والمركز الثانى الطالبة سارة أحمد شوقت مدرسة الجيل الجديد سمالوط، والثالث نورهان عبد الرازق مدرسة الزهراء 2 مركزبنى مزار، والثالث مكرر سهيلة كمال محمد الزهراء 2 مركز بنى مزار، والخامس مينا بطرس مدرسة الراهبات مركز ملوى، والخامس مكرر هبة الله رضى موسى الزهراء 1 مركز بنى مزار، والسابع مى محمود عبد الله محمود مدرسة العدوة 2، والسابع مكرر محمود رضا على مدرسة العلم والإيمان مركز ملوى، والتاسع عصام عمرو إبراهيم مدرسة التجريبية لغات بالمنيا، والعاشر أحمد شريف محمد مدرسة الزهراء 2 بمركز بنى مزار، والعاشر مكرر سهيلة مصطفى محمد مدرسة التقوى بمركز بنى مزار.