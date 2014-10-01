البورصة تغلق تعاملاتها على أداء متذبذب والأسهم تربح 1.7 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم على اداء متذبذب وسط مبيعات من قبل المستثمرين الأجانب فى حين إتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى الشراء

ربح رأس المال السوقى نحو 1.7 مليار جنية ليغلق عند 527.972 مليار جنية مقارنة ب 526.214 مليار جنية فى جللسة إغلاق أمس

حيث أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة

Egx30

على تراجع بنسبة 0.67 % ليصل الى مستوى 9745 نقطة

فى حين صعد مؤشر الشركات الأوسع نطاقا

Egx100

بنسبة 0.19% ليصل الى مستوى 1170 نقطة

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

Egx70

بنسبة 0.44% ليصل الى مستوى 640 نقطة

وجرى التعامل اليوم على حوالى 67 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو 592 مليون جنية تم تنفيذها من خلال 20 ألف عملية