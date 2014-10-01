البورصة تغلق تعاملاتها على أداء متذبذب والأسهم تربح 1.7 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم على اداء متذبذب وسط مبيعات من قبل المستثمرين الأجانب فى حين إتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى الشراء
ربح رأس المال السوقى نحو 1.7 مليار جنية ليغلق عند 527.972 مليار جنية مقارنة ب 526.214 مليار جنية فى جللسة إغلاق أمس
حيث أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة
Egx30
على تراجع بنسبة 0.67 % ليصل الى مستوى 9745 نقطة
فى حين صعد مؤشر الشركات الأوسع نطاقا
Egx100
بنسبة 0.19% ليصل الى مستوى 1170 نقطة
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
Egx70
بنسبة 0.44% ليصل الى مستوى 640 نقطة
وجرى التعامل اليوم على حوالى 67 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو 592 مليون جنية تم تنفيذها من خلال 20 ألف عملية