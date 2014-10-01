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تأجيل محاكمة مرسي و130 أخرين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون لـ‎ 18 أكتوبر

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تأجيل محاكمة مرسي و130 أخرين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون لـ‎ 18 أكتوبر تأجيل محاكمة مرسي و130 أخرين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون لـ‎ 18 أكتوبر

 

أرشيفة

أرجات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي جلسة نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، والمتهم فيها الرئيس الأسبق مرسي وقيادات جماعة الإخوان، لـ18 أكتوبر للقرار السابق وعلى النيابة تقديم نسخة من تقريرين أمن الدولة بقضية قتل المتظاهرين.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية 131 متهمًا من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عناصر أخرى.

كما تضم القضية 22 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، فى حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني.

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