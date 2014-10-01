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المعمول بالبندق والشوكولاتة

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المعمول بالبندق والشوكولاتة المعمول بالبندق والشوكولاتة

الأربعاء 01-10-2014 11:31

هناك العديد من وصفات المعمول وحلويات العيد، تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة مبتكرة ومختلفة للمعمول هي وصفة المعمول بالبندق والشوكولاتة جربيها لنكهة جديدة 

 

مقادير الحشو:
-200 غرام من البندق
- 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة المقطّعة إلى قطع صغيرة
-ملعقة كبيرة من العسل

طريقة التحضير:
1 يطحن البندق قليلاً، ثم توضع قطع الشوكولاتة مع العسل إليه.
2 يضرب هذا الخليط، بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتجانس، ويصبح جاهزاً ليحشى به المعمول.

عجينة المعمول:
تستخدم مقادير وطريقة تحضير هذه العجينة مع كل وصفات المعمول.
المقادير:
-500 غرام (كوبان) من السميد
-500 غرام (كوبان) من سميد فرخة (طحين الفرخة)
-100 غرام (نصف كوب) من بودرة السكر أو السكر العادي
-100 غرام (نصف كوب) من بودرة الحليب
-400 غرام (كوبان متوسطا الحجم) من السمن الطري
-10 غرامات (ملعقة كبيرة) من الخميرة
-150 ملليلتراً (نصف كوب) من ماء الزهر
-150 ملليلتراً (نصف كوب) من ماء الورد

طريقة التحضير:
1- يضاف كلّ من السميد وسميد الفرخة والسكر والحليب المجفف في وعاء، وتخلط هذه المقادير مع بعضها البعض.
2- عندما يذوب السمن ويصبح سائلاً، يوضع فوق المكوّنات الجافّة، ثم تخفق هذه المقادير بواسطة الملعقة أولاً، ثم تعجن باليد جيداً بعد أن يبرد السمن في داخلها.
3- تدع هذه العجينة لترتاح لمدة 3 ساعات في الصيف، و24 ساعة في الشتاء.
4- بعد مرور 3 ساعات، تضاف الخميرة، مع العجن باليد، ثم يسكب كلّ من ماء الزهر وماء الورد والماء النقي حسب الحاجة، مع العجن جيداً، حتى تتماسك العجينة وتصبح جاهزة.
5- تؤخذ كميّة قليلة من العجينة لصنع كرة، ثم تفتح باليد وتحشى، لتقفل بعدها وتوضع في قالب الخشب المخصص للمعمول.
6- تدع العجينة لترتاح قليلاً.وفي هذه الأثناء، يحمى الفرن على حرارة متوسطة، ويخبز المعمول في الفرن من 10 إلى 15 دقيقة، أي حتى يصبح لون حبات المعمول زهرياً.

 

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