ما هي فكرة "سيدتي نت" التي قدمتها لمايا دياب؟

بيروت_علي حلاّل تصوير: ذبيان سعد

قطعت الفنانة مايا دياب وعداً على "سيدتي نت" خلال مؤتمر إطلاق حملة "pink stands 4" في فندق "لو غراي" في بيروت، للوقاية من مرض "سرطان الثدي" بأن تقترح تخصيص حلقة من برنامجها "هيك منغني" يكون هدفها توعية النساء من هذا المرض، من خلال إستقبال ناجيات عشنّ هذه التجربة ويشاركن في حلقة إستثنائية في حال تمّ قبول الفكرة.

الحملة تحصل لأول مرة في العالم العربي، وستكون مايا الناطقة باسمها، بالإضافة إلى الممثلة نضال الأشقر، وخبيرة التجميل هالة عجم وخبيرة الموضة هادية سنو، اما مطلقها فهو صاحب مؤسسة "Bobolink" لبيب الشوفاني الذي كان وراء تحويل هذه الحملة من حلم إلى حقيقة، وقال لـ"سيدتي نت": "سنحاول أن نقوم بإيصال رسالتنا أولاً عبر المدارس والجامعات، ونطمح في العام 2015 أن نصل إلى باقي المناطق اللبنانية لاسيما النائية منها والتي لم تصل إليها السوشيل ميديا".

من جهتها، الناجية من مرض "سرطان الثدي" عبرت لـ"سيدتي نت" عن سعادتها بهذا الحدث، واملت أن تقوم كل النساء بفحص "سرطان الثدي" المبكر حفاظاً على صحتها وكي لا تخسر حياتها".

واشارت إلى أنه "عام بعد عام يزيد تعلقها وإيمانها بإيصال هذه الرسالة إلى كل النساء، وتتابع هذا الموضوع حتى بعد شفائها، كي تنقل تجربتها إلى الجميع بغض النظر إن كانت تملك جمعية باسمها أم لا".

أما خبيرة التجميل هالة عجم، اعتبرت أن "الرسالة الأساسية لنا هي أن نحث النساء على القيام بفحص "سرطان الثدي"، وأن تدعم كل امرأة جارتها أو صديقتها، والمهم أن نستمر بهذه الحملة ونلمس نتائج جيدة على لأرض لأن هذا الأمر ضروري بالنسبة لي، واي موضوع يخص هذه القضية فأنا جاهزة له".

كما تمّ إنشاء موقع إلكتروني لدعم هذه الحملة وتوسيع انتشارها، بحيث ينشر هذا الموقع ملخص عن الحملة وعن أهميتها بشكل عام إذ يحتوي على مجموعة من النصائح حول كيفية الوقاية من سرطان الثدي إضافة إلى بعض الاقتباسات التي من شأنها أن تُلهم النساء وتزيد من معرفتهن.