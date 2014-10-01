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“فايق”: فلسطين قضية العرب المحورية وأمن قومي لكل الدول العربية

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“فايق”: فلسطين قضية العرب المحورية وأمن قومي لكل الدول العربية “فايق”: فلسطين قضية العرب المحورية وأمن قومي لكل الدول العربية

 

محمد فايق

عقد محمد فايق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعًا طارئًا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لبحث آليات وسبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك بحضور رؤساء وممثلي للمجالس الوطنية بالدول العربية وهي “فلسطين – المغرب – ليبيا – اليمن – الجزائر – لبنان- الأردن – البحرين – قطر – جزر القمر – جيبوتي – السودان”.

وقال فايق، خلال كلمته الافتتاحية، إنه ليس من باب الصدفة أن يستهل المجلس القومي لحقوق الانسان في مسئولياته التى شرفتموه بها برئاسة الشبكة لهذه الدورة بهذا الموضوع المهم، فقد كانت حقوق الشعب الفلسطيني على رأس اهتمامه، كما هى على رأس إهتمامات المجتمع العربي، وينبغي أن تظل كذلك رغم كل المحن التى يمر بها الوطن العربي.

وأضاف أن العدوان الأخير على قطاع غزة الذى بدأ فى 25 أغسطس 2014 و إستمر 51 يوما ، كان غير مسبوقا فى همجيته و وحشيته و إرتكبت قوات الإحتلال خلاله العديد من جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية و راح ضحيتها أعداد كبيرة و نزحت قسرا أعداد كبيرة من الفلسطينيين، و عمدت قوات الإحتلال تدمير مساكن المدنيين بمن فيها و كذلك المنشآت و المرافق المدنية من محطات الكهرباء و مرافق المياه و المساجد و المستشفيات.

وأكد على أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب المحورية و قضية أمن قومى لكل الدول العربية، و يجب أن تبقى كذلك حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة والغير قابلة للتصرف.

المراسل – مارينا ميلاد

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