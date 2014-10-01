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صمّمي حماماً عصرياً مع جُمانة أبو فاضل

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صمّمي حماماً عصرياً مع جُمانة أبو فاضل صمّمي حماماً عصرياً مع جُمانة أبو فاضل

الأربعاء 01-10-2014 15:26

يجمع الحمام العصري بين الدقة والروعة، فيأتي في منتهى البساطة ليتلاءم مع الشقق المودرن التي تفتقر في معظمها للمساحات الفسيحة. لذا، تطلعك اليوم مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل على أبرز صيحات الموضة في تصاميم الحمامات العصرية البسيطة التي تجمع بين ألوان الأبيض والأسود والرمادي بطريقة ذكية.

- احرصي على أن تغطي أرضية الحمام الألوان الداكنة كالرمادي أو الأسود، فيما يطغى نقاء الأبيض على العناصر الموجودة، ويفضّل أن تكون الجدران متشابهة مع الأرضية؛ فإما أن تحمل اللون نفسه، أو إذا كانت هذه الأخيرة سوداء فتطلى الجدران بالرمادي والعكس صحيح.
- قومي بتمييز جدار واحد عن البقية من خلال تلبيسه بنوع آخر من البلاط كـ"الموزاييك"، أو ذلك الذي تدخل في تصميمه مادة "الستانلس ستيل".
- احرصي على تمييز حوض الغسل عن بقية العناصر السائدة في الحمام من حيث الألوان، فغالباً ما يكون مصنوعاً من الخشب المعالج أو الزجاج.كما يأتي أحياناً على شكل جرن يوضع على سطح خزانة الخشب.ولا بدّ من أن تتخذ الحنفيات شكل الشلال عوضاً عن ضخ الماء بشكل دائري تقليدي.
- تجنّبي استعمال المرآة التي تغطي الجدار بالكامل فوق حوض الغسل، بل يفضّل اعتماد مرآة رفيعة طويلة خالية من الإطارات التقليدية؛ لكي لا تغطي جمالية البلاط.
- احرصي على وجود مساحة مخصصة للدشّ يحيطها الزجاج الشفاف بشكل جزئي، وفي حال توفرت لديك المساحة الكافية يمكنك إدخال "الجاكوزي" إلى يسار "الدش".
- اعتمدي مبدأ "دش المطر" الذي يعلّق بالسقف، وتمتعي بالماء وكأنك واقفة تحت غيمة تمطر.ومن الجهة المقابلة، يمكنك تثبيت شلال من الماء.
- اقتني "اكسسوارات" الحمام المصنوعة من خشب "التيك" مع "الستانلس ستيل"، وضعي قطعة مربعة مصنوعة من الخشب المعالج أمام مساحة "الدش".
- تجنّبي أن تفترش الأرضية قطع السجاد الكلاسيكية.ولا تنسي استخدام الكرسي الطويل في هذه المساحة.
- استعيضي عن رفوف الألومينيوم اللماعة بأخرى مصنوعة من الخشب و"الستانلس ستيل".
- ثبّتي وحدات الإضاءة الطبيعية في السقف المستعار من نوع Trimless القابل لتحمّل الرطوبة والحرارة.وامتنعي عن اقتناء المصابيح الجانبية أو أحد أشكال الثريات.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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