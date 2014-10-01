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بالصور.. محافظ الفيوم يسلم لحوم الأضاحي لعمال الخدمات

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بالصور.. محافظ الفيوم يسلم لحوم الأضاحي لعمال الخدمات بالصور.. محافظ الفيوم يسلم لحوم الأضاحي لعمال الخدمات

. محافظ الفيوم يسلم لحوم الأضاحي لعمال الخدمات

 الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، بتسليم لحوم الأضاحي لعمال الخدمات بالديوان العام بحضور اللواء خالد عبد العزيز جبرتي سكرتير عام المحافظة وحشد من العمال.

قدم المحافظ التهنئة للعمال بمناسبة باستقبال عيد الأضحى المبارك ، وأكد على وحدة الشعب المصري بكل طوائفه .

وأوضح أن اللحوم هدية رمزية لعمال الخدمات بالديوان وأفاد بأن المحافظة وفرت هذا العام 80 رأس ماشية “عجول ” للحوم الأضاحي بواقع 60 رأس ماشية من وزارة الزراعة من خلال منحة من دولة الإمارات الشقيقة يتم توزيعها على 6000 أسرة بالمراكز و القرى بالتنسيق مع رؤساء المدن ومديريات التضامن الاجتماعي والمستشار العسكري ، بالإضافة إلى 20 رأس ماشية من صندوق الخدمات بالمحافظة يتم توزيعها بواقع 7 عجول لعمال الخدمات بالديوان العام و 4 عجول لمركز و مدينة الفيوم و 2 عجل لمشروع البوتاجاز وعجل لكل مركز من مراكز المحافظة وعجل للمنطقة الصناعية ووحدة الصيانة والإنتاج ، بالإضافة إلى وجود منافذ بيع للحوم الأضاحي بأسعار مخفضة لمواطني الفيوم والمراكز التابعة لها .

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