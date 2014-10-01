تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى تأمين صحي بدمياط

أفاد مصدر بديوان عام محافظة دمياط أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تقدمت بطلب اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط بشأن مقترح إنشاء مستشفي للتأمين الصحي لتخصيص قطعة ارض للهيئة لتجميع كافة الخدمات الطبية بمكان واحد للتسهيل علي منتفعي التأمين الصحي بدمياط.

وأوضح المصدر انه تم اقتراح قطعة ارض خلف مديرية امن دمياط تابعة لهندسة الري بدمياط واتضح أنها مناسبة لتحقيق الهدف من حيث المساحة والموقع والشوارع المطلة ، وبالعرض علي المحافظ صدق علي قيام الهيئة بمتابعة ما تم من إجراءات نحو إنشاء مستشفي التامين الصحي بالمحافظة مع السكرتير العام ومديرية الري بجسور النيل.

وأضاف المصدر انه قد ورد رد من وزير الموارد المائية والري بموافقته علي الاستغناء علي الموقع في حال موافقة مجلس الوزراء علي إنشاء مبني إداري جديد للري بدلا من هذا الموقع وتدبير التمويل المطلوب لإنشاء هذا المبني والمقدر بحوالي 4.5 مليون.