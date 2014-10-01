البيئة: استعدادات مكثفة للحد من نوبات تلوث الهواء خلال إجازة العيد وشهر أكتوبر

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة استعداد كافة القطاعات للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال الحملات التفتيشية المكثفة والمتابعات المستمرة خلال فترة عيد الأضحى المبارك وشهر أكتوبر الجاري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

> وفى هذا الصدد، عقد الدكتور أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة اجتماعا موسعا بالقيادات المعنية بالوزارة والفروع الاقليمية لمتابعة الموقف الحالي للحرق المكشوف للمخلفات خلال شهر سبتمبر الحالي ومناقشة كافة الاستعدادات خلال شهر أكتوبر الجاري.

> وأكد أبو السعود أنه سيتم دعم 100 الف طن على مستوى المزارع الصغير عينيا وفنيا وذلك بالمحافظات المعنية، ويتمثل الدعم الفني في الدورات التوعوية لتعريف المزارع كيف يعمل على تدوير القش أو أي مخلفات زراعية إلى أسمدة عضوية أو أعلاف غير تقليدية، وتقوم وزارة البيئة بدعم المزارع الصغير بامداده بمادة الـ EM (البكتريا المحللة والمنشطة لعمل كومة السماد) في حالة عمل الأسمدة العضوية، أما في حالة الأعلاف تقوم الوزارة بمد المزارع بقطع من المشمع البلاستيك واليوريا بنسبة 3% لكمية القش لعمل الأعلاف غير التقليدية، كما سيتم تعريف المزارع بكيفية عمل الكومات تحت اشراف وزارة البيئة والارشاد الزراعي.

> وأوضحت الدكتورة أميمة الصوان مستشارة الوزارة لتدوير المخلفات الزراعية أن وزارة البيئة ارسلت كمية الـ EM اللازمة لعمل 90 ألف طن لمحافظات: القليوبية – الغربية – الشرقية – وجنوب الدقهلية، وكذلك تم إرسال كمية اليوريا اللازمة لهذه المحافظات لعمل 10 آلاف طن أعلاف وكمية البلاستيك اللازمة له، والآن يتم التدوير على مستوى المزارع الصغير من قبل وزارتي البيئة والزراعة ممثلة في جهاز الارشاد الزراعي المدرب بهذه المحافظات لعمل هذه الكومة.