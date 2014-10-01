من كول هان: حذاء كلاسيكي يدمج التقاليد بالحداثة

أعلنت كول هان، الماركة الأمريكية للأحذية والإكسسوارات، عن إطلاق مجموعة زيروجراند “ZeroGrand” للأحذية الرجالية الجديدة دولياً في يوم الإثنين ٧ يوليو في فرع كول هان في جينزا بمدينة طوكيو في اليابان وفي محل إيستان بحي شينجوكو في مدينة طوكيو في اليابان، وتبعها إطلاق المجموعة في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ٨ يوليو.

تتوفر مجموعة زيروجراند “ZeroGrand” في كافة فروع كول هان. وتتميز المجموعة بمزيج فخم من الحرفية والإبتكار، فتجلت هندسة هذا الحذاء ليكون من أكثر أحذية كول هان مرونة وخفة ، بحيث يزن كل حذاء أقل من ٢٩٠ جرام.

دمجت كول هان طريقتها العريقة للإهتمام بالتفاصيل في صنع الأحذية الفخمة مع أحدث المواد والطرق في صناعة منتجات المجموعة الجديدة آخذين بالإعتبار النموذج، الوزن والحركة.

وتحدث جاك بويس الرئيس التنفيذي لشركة كول هان قائلاً ”تتميز كول هان بالإبداع والحرفية وتحرص على إضافة لمسة تراثية لكل منتج. لذلك تتميز مجموعتنا الجديدة من جراند أو إس وزيروجراند “ZeroGrand” بأنها وثيرة وتوفر الراحة لمرتديها.”كما استطرد بالحديث قائلاً "تعتبر مجموعة جراند أو إس “Grand.OS” بمثابة (نظام تشغيل) لقدميك. ويتصف هذا النظام بثلاث مميزات رئيسية وهي المرونة الفائقة وخفة الوزن بالإضافة إلى بطانة وثيرة. وتمنح هذه المميزات سواء تواجدت مجتمعة أو كل على حد ، لمرتدي ماركتنا إحساس لا مثيل له“ بحسب بويس.

تتضمن مجموعة زيرو جراند “ZeroGrand” منتجات صنعت بإستخدام طريقة جراند أو إس “Grand.OS” الجديدة في التصميم والحرفية مما يمنح هذه المنتجات الأناقة والراحة اللتان تتميز بهما منتجات كول هان.

تظهر مرونة جراند أو إس “Grand.OS” للعيان من خلال التفاصيل المتقنة للحذاء من بطانة وشكل خارجي والنعل الخارجي التي تجعل الحذاء أكثر مرونة في الحركة ومع كل خطوة. كما تستبدل جراند أو إس “Grand.OS” الدعامات الحديدية المستخدمة عادة في صناعة الأحذية ببطانة داعمة أكثر مرونة وقوة وأطول عمراً مما يخفف من الوزن الإجمالي للمنتج ويخفض حجم النعل الخارجي.

ومن جانب أخر قال دايفيد مادوكس، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة كول هان “من أكثر الأشياء تميزاً في مجموعة زيروجراند “ZeroGrand” الحرفية العالية في التصميم و فخامة النتيجة النهائية. فقد حرصنا على أن لا نتنازل عن أي شيء في تصميمنا لهذه المجموعة. فهي إنسيابية وأنيقة وإضافة متميزة لأي بذلة حديثة - فهذة المجموعة المتميزة توحي بالمهنية المتجددة.”

ويعتبر حذاء أكسفورد الكلاسيكي أفضل مثال لنظام جراند أو إس “Grand.OS”. فالتصميم يتميز بتخريم مفصّل بشكلين جديدين: نايلون متين وبدون خياطة - والسويد الناعم المعكوس. تسمح هذه التفاصيل للحذآء أن يكون أخف وزناً وفي نفس الوقت تحيي حرفية الماضي.

ومن التصاميم الأخرى لمجموعة زيروجراند “ZeroGrand” حذاء طويل، سيكون متوفر في وقت لاحق من هذا الموسم.