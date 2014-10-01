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ضبط 50 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة تموينية بالأقصر

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ضبط 50 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة تموينية بالأقصر ضبط 50 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة تموينية بالأقصر

أرشيفية

تمكنت مديرية تموين الأقصر بالتنسيق مع مباحث ، اليوم الأربعاء، من ضبط نحو 50 كيلو جرام لحوم فاسدة بثلاجة لبيع اللحوم المجمدة خلال حملة موسعة شنتها بمدينة الأقصر استعدادا للعيد .

وقال مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بالأقصر أن مفتشي التموين عثروا علي نحو 50 كيلو جرا ملحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي في محل لبيع اللحوم المجمدة بمدينة الأقصر .

وشدد جعفر علي استمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط السلع المغشوشة والفاسدة والسلع المدعمة التي تباع في السوق السوداء والتجار الذين يتلاعبون بالأسعار خلال أيام العيد .

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