ضبط 50 كيلو لحوم فاسدة خلال حملة تموينية بالأقصر

تمكنت مديرية تموين الأقصر بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الأربعاء، من ضبط نحو 50 كيلو جرام لحوم فاسدة بثلاجة لبيع اللحوم المجمدة خلال حملة موسعة شنتها بمدينة الأقصر استعدادا للعيد .

وقال مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بالأقصر أن مفتشي التموين عثروا علي نحو 50 كيلو جرا ملحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي في محل لبيع اللحوم المجمدة بمدينة الأقصر .

وشدد جعفر علي استمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط السلع المغشوشة والفاسدة والسلع المدعمة التي تباع في السوق السوداء والتجار الذين يتلاعبون بالأسعار خلال أيام العيد .