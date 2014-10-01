محافظ المنيا يحيل موظفين بالإدارة الهندسية بالعدوة للنيابة العامة

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إحالة عدد من الموظفين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة للنيابة العامة ، بسبب التلاعب في قرارات الإيقاف ومحاضر مخالفات المباني بحي شرق وغرب المدينة.

جاء قرار المحافظ عقب المذكرة التي تقدم بها رئيس مركز ومدينة العدوة والمرفق بها تقرير اللجنة المشكلة بشأن فحص أعمال الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية ،حيث أسفرت أعمال اللجنة عن وجود مخالفات بإهدار المال العام بمبلغ يقدر بثلاثة مليون وخمسمائة واثنين وعشرين ألف ومائة جنيه .

تضمن تقرير اللجنة وجود محاضر منذ عام 2011 ، تم تحريرها بمساحات أقل من المساحة الموجودة على الطبيعة وعددها 34 حالة ،إلى جانب وجود محاضر تم تحريرها بدون تحديد مساحة أو تكاليف نهائيا ،كما تضمن التقرير وجود محاضر تم تحريرها بمساحات مطابقة ولكن تكاليفها أقل من المحدد قانونا وعددها 6 حالات ،وكذلك وجود محاضر محررة محدد بها المساحة دون تحديد تكاليف ومحاضر أخرى محررة بتكاليف بدون تحديد المساحة،ومحاضر تم تحريرها وإرسالها إلى مركز الشرطة دون تحديد المساحة والتكاليف .