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مصرع عامل تحت عجلات القطار بمحطة الخطاطبة بالمنوفية

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مصرع عامل تحت عجلات القطار بمحطة الخطاطبة بالمنوفية مصرع عامل تحت عجلات القطار بمحطة الخطاطبة بالمنوفية

أرشيفية

لقي عامل مصرعه عقب سقوطه أسفل عجلات القطار بمحطة قرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات اثناء محاولته اللحاق بالقطار عقب تحركه من المحطة تم نقل الجثة إلى المستشفى .

تلقى اللواء ممتاز فهمي، مدير أمن المنوفية، اخطارا من مأمور مركز السادات بمصرع كرم شعبان الصعيدى 15 سنة عامل ومقيم بقرية أبو مناع التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا عقب سقوطه اسفل القطار رقم 688 القادم من “ايتادى البارود – القاهرة ” اثناء محاولته اللحاق بالقطار لاستقلاله عقب تحركه من محطة الخطاطبة .

بسؤال مرافقة علاء السيد أبو الحمد 34 عامل قرر أنهم يعملان بمشروع الاسكان الجديد بشركة شمال الصعيد بقرية الخطاطبة وانه اثناء توجههما لمحل اقامتهما ومحاولة المتوفى اللحاق بالقطار سقط تحت وحدثت الاصابات التى اودت بحياته وتم تحرير محضر بالواقعة .

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