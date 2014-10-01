«سوني اليابانية» تطلق أحدث منتجاتها من التليفزيون في مصر

قامت شركة سوني اليابانية الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة العربي الوكيل المعتمد لها في مصر، باطلاق سلسلة جديدة من أجهزة تليفزيون SONY 4K عالية الدقة و المزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية التى تحقق أفضل صورة و صوت على الإطلاق .

وأكد محمد النجار، مدير تسويق المنتجات المرئية بمجموعة العربي، أن المنتجات المطروحة مؤخرا تتضمن سلسلة “X 9500 ” X9500B & و التي تحتوى على ميزة جديدة هي تقنية Dynamic Range PRO المطوّرة ، و التي تتيح إمكانية التقاط أروع الصور، بالاضافة إلى تصميم “B9000” X9000& المزود بسماعات تعمل بتقنية السائل الممغنط ، و سلسلة “X 8500 ” X8500B& التي توفر خيارًا مناسب التكلفة من بين باقة أجهزة LED 4K .

وأشار النجار إلى أن تقنية X-Reality PRO 4K تدعم المجموعة الجديدة وظيفة تغاير الألوان و إثراءها على الشاشة ، أما بالنسبة للمحتوى عالي الدقة فبدل أن تقوم الشاشة بزيادة عدد البيكسلات، تستخدم 4K X-Reality PRO مركز بيانات المحتوى من أجل تعزيز جودة الصورة .

وأضاف مدير التسويق، ان تقنية TRILUMINOS تقوم باستعراض ألوان واضحة ونقية من خلال تقنية X-tended Dynamic Range PRO و التي تقوم بتوفير تجربة مشاهدة فريدة من خلال مجموعة من الألوان الزاهية ، مع درجات عليا و عميقة من اللون الأسود من خلال استخدام خاصية الإضاءة الخلفية والتي تقوم بإضفاء تحسينات إضافية على جودة الصورة .

ومن الجدير بالذكر ان مجموعتي X9500B و X8500Bتستخدم مكبرات صوت جديدة تتكون من قناة صوتية ثنائية طويلة يبلغ طولها 1.5 مترًا مع مكبر صوت تبلغ سعتها 0.75 لترًا قابل لإعطاء أصوات إيقاعية أكثر صفاءً وخالية من التشويش ، كما تضم المجموعة مكبرات صوت مدمجة خلف شاشة التليفزيون من أجل تدعيم الترددات و إنتاج صوت أقوى .

هذا و يدعم التليفزيون الجديد آخر معايير HDMI و HDMI 2.0 و التي بدورها تمكن المشاهد من استعراض محتوى K/60p. 4 ، و تأتي هذه المجموعة ملائمة للعمل مع MHL 3.0 و تدعم إنتاج 4K من خلال أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.، بالإضافة إلى كل هذه المزايا ، تأتي الموديلات الحديثة مجهزة بمشغل فديو جديد يدعم صيغة HEVC و يستطيع أن يشغل محتوى K/60p 4 من الإنترنت.

و توفر سلسلة طرازات برافيا الجديدة والمجهزة بحساسات Exmor R for TV CMOS ميزة العرض الاجتماعي Social viewing ، التي تتيح للمستهلكين مشاركة تجربة المشاهدة التي يتمتعون بها مع الأهل والأصدقاء والأحبة عبر Skype، بصرف النظر عن المسافات الجغرافية. ترافق هذا التقنية كاميرا مدمجة من أجل تأكيد الحصول على محادثة مميزة لا تتأثر بصوت التلفزيون، وصورة رائعة حتى في حالات الإضاءة الخفيفة.