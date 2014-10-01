بالصور .. متحف السويس القومي يبدأ في استقبال الجماهير ورحلات المدارس‎

بدأ متحف السويس القومي في استقبال الرحلات من تلاميذ وطلاب المدارس بالسويس منها مدرسة العاشر من رمضان بنين بالزراير و طلاب مدرسة السلام الثانوية بنين بالصباح ومدرسة مصطفي هاشم الابتدائية المشتركة بمنطقة الهويس ومدرسة موسي بن نصير التجريبية بالزراير ، وقام عدد من الباحثين والأثريين بشرح تاريخ مصر من خلال العصور المختلفة المدونة بمتحف السويس القومي .

تأتي هذه الرحلات بعد افتتاح المتحف السويس القومي بحضور الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، واللواء العربي السروي محافظ السويس ، وتم الاتفاق علي دخول شعب السويس وتلاميذ المدارس المختلفة المتحف مجانا لمدة شهر تنتهي مع انتهاء احتفالات السويس بالعيد القومي لها .

كان في استقبال هذه الرحلات ممدوح الدخاخني مدير عام المتاحف بمدن القناة وسيناء وعلاء عبدالعاطي المدير بالإنابة لمتحف السويس القومي ومجدي عبدالسلام مدير إدارة شمال السويس التعليمية ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية .