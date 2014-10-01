القبض على المتهمين بقتل شاب أسفل كوبرى ببورسعيد

تمكنت مياجث الضواحي من كشف لغز جثة مجهولة مقيدة القدمين و اليدين و بها عدة طعنات و القبض علي الجناة ,

وكان قد تبلغ بتاريخ 26/9/2014 لقسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد بالعثور على جثه لشاب مجهول “مقيد القدمين” أسفل كوبري الشاحنات بجوار كمية من مخلفات البناء – دائرة القسم و انتقلت على الفور أجهزة البحث الجنائى وخبراء الأدلة الجنائية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع بصمات الجثة والنشر عنها للوصل إلى تحديد شخصية المتوفى وكذا الوقوف على ظروف وملابسات الحادث .

طالب اللواء/ أسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية – مدير امن بورسعيد بسرعة تشكيل فريق بحث للوقوف على ظروف وملابسات الحادث والتوصل الى شخصية المتوفى .

و فد أسفرت جهود فريق البحث إلى التوصل بقيام مجموعة من العاملين بأحد المواقع التابعة لأحدى شركات المقاولات “بالقرب من منطقة العثور على الجثة” بإكتشافهم تواجد المجنى داخل موقع لصناعة الطوب تابع للشركة و الكائن بمنطقة زمزم – دائرة القسم فاعتقدوا بتواجده بالمكان بغرض السرقة فقاموا بتكبيل قدمية ويدية والتعدى علية بالضرب حتى فارق الحياة ثم تخلصوا منه بمكان العثور عليه .

-عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من تحديد شخص المتهمين الذين تبين انهم كل من :-

> 1- المدعو / وليد حنا شنودة مرقص – شهرته (وليد السبعاوى) – مقيم دائرة قسم الزهور.. ( من ذوى المعلومات الجنائية ) .

> 2- المدعو / رماني بخيت حلمي شنودة ـ خفير بموقع مصنع طوب ـ مقيم دائرة قسم الضواحي .. بحوزته سلاح أبيض ” مطواة قرن غزال ” .

> 3- المدعو / أحمد محمد عباس ــ حارس أمن خاص بأحد شركات المقاولات ــ مقيم دائرة الضواحي .

> 4- المدعو / وليد سعد زغلول ـــ حارس أمن خاص بأحد شركات المقاولات – مقيم دائرة الضواحي .

> 5- المدعو / خليل محمد الشحات ــ مقيم دائرة قسم الضواحي .

> 6- المدعو / إسماعيل أحمد نعمان – شهرته (حمادة) ــ مشرف بأحد شركات المقاولات – مقيم دائرة قسم الضواحي .

- بتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الضواحى برئاسة النقيب/ هيثم ماجد – رئيس مباحث القسم من ضبط المتهمين جميعاً وبمواجهتهم أعترف المتهم الأول بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع باقي المتهمين و أقر أنه حال تواجده بحراسة موقع لصناعة الطوب و الكائن بمنطقة زمزم ــ دائرة القسم شـــاهـــد المجني عليه بداخله فاعتقد بتواجده بالمكان لسرقة بعض المنقولات فقام و باقى المتهمين بالإمساك به وتكبيل يــديـــــه وقـدميه وتعـدوا عليه بالضرب كما قام الثاني بالتعدي عليه بقطعة جلد وعصا “استخدمت ككرباج” (تم ضبطهم بإرشاد المتهم الأول ـ كما تم ضبط مطواة بحوزة الثانى) مما نتج عنه إصابة المجنى عليه وأودت بحياته وعقب ذلك قام كل من المتهمين (الأول والثانى والخامس والسادس) بنقل الجثة بسيارة ( بيك آب ) وتم التخلص منها بمكان العثور عليها وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا وأيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول .

وفى ذات السياق أسفرت التحريات المبدئية حول شخصة المجنى علية إلى انة من أبناء محافظة الشرقية وترك منزله منذ حوالى ثمانية عشرة سنة وأقام ببورسعيد (دون محل اقامة محدد) وقد تم الإرسال فى طلب أهليتة الذين لم يستطيعوا الجزم عما اذا كان المذكور من أبنائهم نظرًا لتغير ملامحة لتركه المنزل منذ سنوات طويلة تم إخذ عينة (D N A) حتى يمكن الجزم بذلك من عدمه وما زال انتظار نتيجة تحليل العينة .

** هذا وقد وجه اللواء/ مساعد وزير الداخلية – مدير امن بورسعيد الشكر للمشاركين فى فريق البحث لتمكنهم من كشف غموض الحادث وضبط المتهمين والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة … وامر بإستعجال ورود تقرير (D N A) للتأكد من هوية المجنى علية .