أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة -
ترامب يوقع قانونًا لإنهاء حماية الخصوصية على الإنترنت -
أماكن بيع الخضار والفاكهة بأسعار أرخص من الأسواق -
مصدر أمني: ضبط شرطيين تزعما عصابة لسرقة المارة في الجيزة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بلاغ للنائب العام يطالب بإقالة وزير التربية والتعليم لوضع “محمود بدر” بالمناهج الدراسية

Google+ Print
بلاغ للنائب العام يطالب بإقالة وزير التربية والتعليم لوضع “محمود بدر” بالمناهج الدراسية بلاغ للنائب العام يطالب بإقالة وزير التربية والتعليم لوضع “محمود بدر” بالمناهج الدراسية

وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر

تقدم الناشط السياسي، سيف نور العزازي، ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، بصفته وشخصة، يطالب بإقالته والتحقيق معه لنشر كتب التاريخ في المناهج الدراسية، موضوعا عن أعضاء حركة تمرد، محمود بدر، وحسن شاهين، ومحمد عبدالعزيز.

وذكر مقدم البلاغ أن الوزير المشكو في حقه، والعاملين معه قاموا بنشر الفتنه وتميز أشخاص لايستحقون هذا التميز علي حساب الشعب المصري، موضحا أن ما حدث في كتاب التاريخ للصف السادس الإبتدائ يعد مهزلة كبيره لابد من إيقافها بعد وضع محمود بدر، وحسن شاهين، ومحمد عبدالعزيز، لكي يكونوا تاريخ يدرسه أبناء الوطن.

وأضاف أن كتب التاريخ تجاهلت ثورة 25 يناير 2011، والتي كانت ينبغي لها أن تذكر خروج الشعب المصري في 25 يناير بشبابه الأوفياء المخلصين لتراب هذا الوطن خرجه ثائرون ضد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه من الحكم الفاسد والظالم، وبقوة هذا الشباب وبصوتهم القوي إجتمع الشعب جميعآ في الميادين وأسقطوا نظام مبارك.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته، بفتح تحقيق قضائي عادل في مضمون البلاغ وإستدعاء وزير التربية والتعليم بصفته وشخصه والتحقيق معه تحت قبه دار القضاء العالي وإقالته فهو غير أمين علي التعليم في ولابد من إقالته ومحاسبته، فلا احد فوق القانون، وفقا لنص البلاغ.

كما طالب مقدم البلاغ أيضا من النائب العام بالتدخل لحزف كتاب التاريخ للصف السادس الإبتدائي، وإعاده كتابه هذا الكتاب الذي أحدث فتنه في مصر والمسئول الاول وزير التربية والتعليم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك