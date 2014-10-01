بلاغ للنائب العام يطالب بإقالة وزير التربية والتعليم لوضع “محمود بدر” بالمناهج الدراسية

تقدم الناشط السياسي، سيف نور العزازي، ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، بصفته وشخصة، يطالب بإقالته والتحقيق معه لنشر كتب التاريخ في المناهج الدراسية، موضوعا عن أعضاء حركة تمرد، محمود بدر، وحسن شاهين، ومحمد عبدالعزيز.

وذكر مقدم البلاغ أن الوزير المشكو في حقه، والعاملين معه قاموا بنشر الفتنه وتميز أشخاص لايستحقون هذا التميز علي حساب الشعب المصري، موضحا أن ما حدث في كتاب التاريخ للصف السادس الإبتدائ يعد مهزلة كبيره لابد من إيقافها بعد وضع محمود بدر، وحسن شاهين، ومحمد عبدالعزيز، لكي يكونوا تاريخ يدرسه أبناء الوطن.

وأضاف أن كتب التاريخ تجاهلت ثورة 25 يناير 2011، والتي كانت ينبغي لها أن تذكر خروج الشعب المصري في 25 يناير بشبابه الأوفياء المخلصين لتراب هذا الوطن خرجه ثائرون ضد حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه من الحكم الفاسد والظالم، وبقوة هذا الشباب وبصوتهم القوي إجتمع الشعب جميعآ في الميادين وأسقطوا نظام مبارك.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته، بفتح تحقيق قضائي عادل في مضمون البلاغ وإستدعاء وزير التربية والتعليم بصفته وشخصه والتحقيق معه تحت قبه دار القضاء العالي وإقالته فهو غير أمين علي التعليم في مصر ولابد من إقالته ومحاسبته، فلا احد فوق القانون، وفقا لنص البلاغ.

كما طالب مقدم البلاغ أيضا من النائب العام بالتدخل لحزف كتاب التاريخ للصف السادس الإبتدائي، وإعاده كتابه هذا الكتاب الذي أحدث فتنه في مصر والمسئول الاول وزير التربية والتعليم.