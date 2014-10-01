«الأوقاف والشباب والتنمية المحلية» تجمع جلود الأضاحي لصالح الإسعاف والمطافي

انتهت اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة والتنمية المحلية من وضع آخر الترتيبات الخاصة بجمع جلود الأضاحي، لصالح مرفقي الإسعاف والإطفاء.

وقال اللواء عبدالقادر سرحان، رئيس اللجنة الثلاثية لجمع جلود الأضاحي مستشار وزير الأوقاف لقطاع مكتب الوزير، إنه تم تشكيل اللجنة للتعاون والتنسيق في جمع جلود الأضاحي بمراكز الشباب ووحدات الحكم المحلي، وبيعها من خلال لجنة ثلاثية في كل منطقة أو قرية أو بلدة، وإيداعها بإيصال رسمي معتمد ومعلن في الوحدة المحلية التابع لها المنطقة، على أن تسلم المبالغ بعد تجميعها بموجب محضر رسمي، ومن خلال الوحدة المحلية لصالح تطوير مرفقي الإسعاف والمطافئ.

وأضاف أن المجلس المحلي لكل محافظة سيجمع المبالغ من الوحدات المحلية، ويوجهها لشراء سيارات إسعاف جديدة أو شراء المستلزمات اللازمة لأي من المرفقين، علما بأن وزارة المالية، ستعفي هذه السيارات من الجمارك، بناء على اتفاق مع وزارة الأوقاف.

وحذرت الوزارة من تسليم الجلود لأي من أعضاء الجماعات الإرهابية، مثل جماعة الإخوان، حتى لا يستخدم ثمنها في شراء أسلحة أو تمويل أعمال إجرامية وإرهابية ضد أبناء الوطن، أو تدمير بناه التحتية ومصالحه الحيوية.

من جهة أخرى، حذرت وزارة الأوقاف، من استغلال ساحات العيد في أي دعاية انتخابية أو حزبية أو أمور سياسية، حيث أن ساحات العيد تخضع لقانون ممارسة الخطابة، وستكون تحت الإشراف الكامل للوزارة، وستقتصر الخطابة بها على المصرح لهم بذلك، وأن تكون في إطار المناسبة بعيدا عن أي توظيف سياسي أو حزبي أو انتخابي، وأن يكون الأداء في ضوء الخطبة المنشورة على الموقع الرسمي.

يذكر أن وزارة الأوقاف جهزت 3928 ساحة للصلاة بجميع المحافظات لصلاة العيد، مع توفير خطيبين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي.