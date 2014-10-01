وكيل وزارة التعليم ببنى سويف يعطى درسًا نحويًا فى طابور الصباح بإحدى المدارس

فاجأ شعبان عكاشة، وكيل وزارة التربية والتعليم، المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف وطلاب مدرسة أنور السادات الإعدادية، أثناء زيارتهم التفقدية للمدرسة فى طابور الصباح، بتوجيه سؤال إلى طلبة المدرسة عبر ميكرفون الإذاعة، قائلاً قبل أن يقوم المحافظ بإلقاء كلمته “أريد منكم أيها الطلاب الإجابة على سؤال فى النحو ومن سيجيب عليه سيحصل على 25 جنيه منى شخصيا وشهادة تقدير من مديرية التربية والتعليم والسؤال هو (كن انت مخلصا ) ما إعراب هذه الجملة، ومن يعرف عليه أن يرفع يده إلى أعلى”.

فتقدم طالب وقال لوكيل الوزارة “كن فعل ماضى” فقال وكيل الوزارة خطأ، وتقدم طالب آخر وقال “كن فعل أمر مبنى على السكون ومخلصا خبر كن، أما اسمها فهو انت”، فقال وكيل وزارة التربية والتعليم للطالب “الإجابة ناقصة، لأن كن الفعل من كان يأتى اسم كن ضميرا مستترا دائما لا يظهر ابدا قاعدة نحوية ثابته وعندما نقول كن انت مخلصا فانت هنا توكيد لفظى لاسم كن المحذوفة وجوبا”.

ولم يستطيع طالبًا واحداً الإجابة على سؤال وكيل الوزارة وعقب ذلك قال المحافظ للطلاب ووكيل الوزارة بعد ما رايت سؤال وكيل الوزارة واجابات الطلاب فعليك يا وكيل الوزارة ان تاتى الى طلاب مدرسة انور السادات وتعطى لهم حصة مجانية لتقوية التلاميذ فى النحو.

وكان المحافظ قام بجولة على مدرسة قبطية سان مارك ومدرسة محمد انور السادات الاعدادية ووقف فى طابور الصباح دقيقة حداد على ارواح الشهداء مع طلاب ومديرى ومعلمى المدرستين وقال المحافظ للطلاب احذروا الارهاب الذى يريد ان يدمر عقول مصر ولا تلتفتوا الى دعواته الشريرة واتهم المحافظ التنظيم الارهابى بانه وراء حادث محيط وزارة الخارجية الذى وقع امس وقال ان الدولة ستلاحقهم وستضرب بيد من حديد للقضاء عليهم واضاف انتم ايها الطلاب وقود مصر للتقدم وجنودها وعليكم مسئولية ان تهتموا بمذاكراتكم لتتقدم مصر بكم.