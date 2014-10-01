بالصور .. جنوب سيناء تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

احتفلت محافظة جنوب سيناء اليوم بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التى بدأت بعروض سير وطوابير عرض لفرق الكشافة والمرشدات من تلاميذ وطلاب المدارس الذين خرجوا للاحتفال يحملون أعلام مصر لساحة الجندى المجهول أمام مبنى المحافظة ورددوا الأغانى الوطنية رافعين علامات النصر ، والتقطوا الصور التذكارية مع جنود الجيش والشرطة.

وضع اللواء أحمد فوزى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برفقته اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء بحضور السيد احمد سويلم وكيل وزارة التعليم بالمحافظة وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء اكيلا من الزهور على قبر الجندى المجهول قرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء من جنود الجيش والشرطة.

وهنأ اللواء احمد فوزى سكرتير عام المحافظة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقوات المسلحة التى حققت نصر اكتوبر المجيد وأشاد فوزى بدور البدو والمجاهدين من ابناء سيناء الذين شاركوا فى تحقيق نصر اكتوبر.

وقال اللواء حاتم امين مدير امن جنوب سيناء ان كما تحقق النصر على العدو فى اكتوبر 73 سوف تنتصر قوات الجيش والشرطة فى حربها ضد الارهاب مشيرا الى ان قوات الجيش والشرطة فى حالة حرب ضد الارهاب وأكد امين ان مصر دائما تتحمل مسئولية الامة العربية مشيرا الى ان نصر اكتوبر استعاد للوطن العربى كرامته.

ومن جانبه اكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ان مئات من الطلاب بمدارس جنوب سيناء برفقة مدرسيهم شاركوا فى الاحتفال بنصر اكتوبر وهم كلهم فخرا بوطنهم وجيش بلدهم وهم يعتبروا انفسهم جنود صغار فى الوطن بالعلم والعمل يحققوا رفعة شأن الوطن ، مشيرا الى ان مدارس جنوب سيناء تتعاون مع قوات الجيش والشرطة فى حربها ضد الارهاب عن طريق التوعية السليمة والندوات داخل المدارس لتعزيز الانتماء وحب الوطن لدى تلاميذ المدارس.

ومن ناحية اخرى اكد اللواء محمود سامى حكمدار مديرية امن جنوب سيناء ان دوريات الشرطة تعمل طوال ال24 ساعة من اجل تامين احتفالات اكتوبر والتعامل بحسم وشدة لاى شخص تسول له نفسه تعكير صفو المواطنين باحتفالات اكتوبر المجيدة ، بينما قام السكرتير العام ومدير الامن وقيادات المحافظة الامنية والشعبية بتقديم التهنئة لوحدات الجيش والجنود بطور سيناء.